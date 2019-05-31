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    Економіка та фінанси

    Болгарія вперше закупила американський скраплений газ

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    Придбання американського скрапленого газу стало ще одним кроком до лібералізації газового ринку Болгарії - Болгарія вперше закупила американський скраплений газ
    Придбання американського скрапленого газу стало ще одним кроком до лібералізації газового ринку Болгарії

    Придбані обсяги газу будуть винесені на продаж на газових біржах Болгарії

    Болгарська компанія «Булгаргаз» вперше закупила 140 мільйонів кубічних метрів американського скрапленого газу.

    Про це поінформувала міністр енергетики Болгарії Теменужка Петкова.

    «Придбання американського скрапленого газу стало ще одним кроком до лібералізації газового ринку і диверсифікації постачань палива. Газ буде доставлений у країну через грецький оновлений термінал для скрапленого газу, а звідти – через газотранспортну систему Болгарії», - зазначила міністр.

    За її словами, придбані обсяги газу будуть винесені на продаж на газових біржах Болгарії.

    Петкова наголосила також, що в даний час проводяться переговори з американськими партнерами щодо поставок в найближчі 5 років ще 500 мільйонів кубічних метрів палива. Американські постачальники подали в Міністерство енергетики заявку на участь у торгах на газових біржах Болгарії.

    До придбання американського скрапленого газу Болгарія отримувала природний газ від російського концерну «Газпром».

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    Джерело: Укрінформ

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