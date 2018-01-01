Борг держбюджету перед «Житомиргаз Збутом» за січень зріс в 1,5 рази

Через заборгованість з розрахунками компанії-кредитори в свою чергу можуть знизити тиск газу в мережах

Лише за січень борг держбюджету перед «Житомиргаз Збутом» зріс на 278 млн грн.Станом на 1 лютого 2018 року держава не профінансувала 803 млн грн пільги та субсидії на газ, який поставив своїм клієнтам ТОВ «Житомиргаз Збут». Через бюджетні борги з пільг та субсидій «Житомиргаз Збут» не в змозі розрахуватися із



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Через заборгованість з розрахунками компанії-кредитори в свою чергу можуть знизити тиск газу в мережах

Лише за січень борг держбюджету перед «Житомиргаз Збутом» зріс на 278 млн грн.Станом на 1 лютого 2018 року держава не профінансувала 803 млн грн пільги та субсидії на газ, який поставив своїм клієнтам ТОВ «Житомиргаз Збут».

Через бюджетні борги з пільг та субсидій «Житомиргаз Збут» не в змозі розрахуватися із НАК «Нафтогаз України» за придбаний у 2017 році, а також в січні 2018 року газ на суму 952 млн грн. Неплатежі клієнтів за газ призвели також до заборгованості компанії перед ПАТ «Житомиргаз» – на майже 24 млн грн, а також ПАТ «Укртрансгаз» – на 15 млн грн.

На сьогоднішній день більша частина клієнтів компанії отримують субсидії або пільги – а це 64% домогосподарств області. Тому своєчасні бюджетні розрахунки за газ, спожитий отримувачами держаної допомоги, є ключовим фактором для господарської діяльності компанії, адже від цього залежать її розрахунки з усіма учасниками газового ринку.

«Ситуація із несвоєчасним розрахунком держбюджету за пільги та субсидії зберігається вже протягом трьох років з тенденцією до збільшення. На початок 2016 року сума заборгованості склала 324 млн грн, 2017-го - 761 млн грн, на 1 лютого - 803 млн грн, - зауважив директор «Житомиргаз Збут» В’ячеслав Тарасов.

Через заборгованість з розрахунками компанії-кредитори в свою чергу можуть задіяти відповідні важелі - знизити тиск газу в мережах, що може негативно вплинути на якість газопостачання регіону та нарахувати багатомільйонні штрафні санкції.

Раніше повідомлялося, що станом на початок 2018 року борги за газ на Хмельниччині зросли майже до 280 млн грн. Також зростає борг бюджету перед ТОВ «Хмельницькгаз збут» - держава затримала розрахунки за газ, спожитий субсидіантами та пільговиками, на суму 915 млн грн.