На Хмельниччині за газ не сплачують майже 60% споживачів

Найбільшими боржниками стабільно є споживачі двох міст — Хмельницького та Кам’янця-Подільського

Станом на початок 2018 року борги за газ на Хмельниччині зросли майже до 280 млн грн. Також зростає борг бюджету перед ТОВ «Хмельницькгаз збут» - держава затримала розрахунки за газ, спожитий субсидіантами та пільговиками, на суму 915 млн грн. За підсумками минулого року, лише 43% споживачів Хмельницької області вчасно та систематично



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Найбільшими боржниками стабільно є споживачі двох міст — Хмельницького та Кам’янця-Подільського

Станом на початок 2018 року борги за газ на Хмельниччині зросли майже до 280 млн грн. Також зростає борг бюджету перед ТОВ «Хмельницькгаз збут» - держава затримала розрахунки за газ, спожитий субсидіантами та пільговиками, на суму 915 млн грн.

За підсумками минулого року, лише 43% споживачів Хмельницької області вчасно та систематично сплачують за спожите блакитне паливо, решта – мають заборгованість та продовжують її нарощувати.

Так, загальний борг населення на 1 січня 2018 року складає майже 280 млн грн. Таким чином упродовж року борги побутових клієнтів «Хмельницькгаз збуту» зросли на 13%, адже, якщо на 1 січня 2017 року борги подолян складали 248 млн грн., то на 1 січня 2018 року – вже 280 млн грн.

Найбільшими боржниками стабільно є споживачі міста Хмельницького та Хмельницького району з боргом 138 млн грн, та міста Кам’янця-Подільського та Кам’янець-Подільського району з боргом у 33 млн грн.

Водночас, 270 тисяч або 70% подолян користуються пільгами та субсидіями на газ, отримуючи від держави компенсацію значної частини вартості газу. Однак 52% із отримувачів держаної допомоги заборгували за спожите блакитне паливо.

«Зауважу, що на 1 січня 2018 року, борг держави перед нашим підприємством за надані пільги і субсидії складає 915 млн.грн, - інформує директор «Хмельницькгаз збуту» Олександра Панькевич. – Як наслідок, у нас виникають труднощі зі своєчасним розрахунком за поставлений енергоносій перед «Нафтогазом України».

Наразі боржники отримують повідомлення про наявну заборгованість з проханням терміново розрахуватися за надані послуги з газопостачання.

Протягом січня-грудня 2017 року повідомлення отримали 27 тис. клієнтів «Хмельницькгаз збуту».

Після прийняття компанією заходів із стягнення боргів, вимушеним кроком залишається звернення до оператора ГРМ для відключення від системи газопостачання. Зокрема, за січень-грудень 2017 року в Хмельницькій області від газу було відключено 1 456 домоволодінь, загальний борг яких перевищив шість мільйонів гривень.

Раніше повідомлялося, що у Івано-Франківській області протягом січня неплатежі за спожитий природний газ збільшилися майже на 60 млн грн.