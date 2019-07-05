Борг із виплати пенсій переселенцям перевищує 600 мільйонів грн



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Невиконання судових рішень щодо виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам є масовою проблемою

Заборгованість по невиконаним судовим рішенням про виплату пенсій переселенцям складає більше 600 мільйонів гривень.

Як повідомила Українська Гельсінська спілка з прав людини у своєму Facebook, таку цифру озвучили 4 липня на розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з прав людини.

УГСПЛ наголошує, що проблема потребує термінового вирішення, адже вже більше 40 людей померли так і не дочекавшись виконанння судового рішення про пенсію.

Українська громадсько-політична і правозахисна організація також зазначила, що невиконання судових рішень щодо виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам є масовою проблемою, яка з кожним днем розростається.

«Маленькі кроки і точкові рішення врятувати ситуацію зараз не зможуть. Україні потрібне комплексне вирішення системної проблеми, що і передбачає рішення Європейського суду з прав людини (Бурмич та інші проти України)», — йдеться у дописі.

Нагадаємо, згідно зі звітом Національної моніторингової системи щодо соціально-економічних характеристик внутрішньо переміщених осіб,в Україні 39% переселенців вистачає коштів тільки на харчування, а 12% змушені заощаджувати навіть на продуктах.

У травні 2018 року ООН повідомила, що в Україні з початку 2018 року погіршився фінансовий стан внутрішньо переміщених осіб.