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    Економіка та фінанси

    Борг із виплати пенсій переселенцям перевищує 600 мільйонів грн

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    Борг із виплати пенсій переселенцям перевищує 600 мільйонів грн

    Невиконання судових рішень щодо виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам є масовою проблемою

    Заборгованість по невиконаним судовим рішенням про виплату пенсій переселенцям складає більше 600 мільйонів гривень.

    Як повідомила Українська Гельсінська спілка з прав людини у своєму Facebook, таку цифру озвучили 4 липня на розширеному засіданні Комітету Верховної Ради України з прав людини.

    УГСПЛ наголошує, що проблема потребує термінового вирішення, адже вже більше 40 людей померли так і не дочекавшись виконанння судового рішення про пенсію.

    Українська громадсько-політична і правозахисна організація також зазначила, що невиконання судових рішень щодо виплат пенсій внутрішньо переміщеним особам є масовою проблемою, яка з кожним днем розростається.

    «Маленькі кроки і точкові рішення врятувати ситуацію зараз не зможуть. Україні потрібне комплексне вирішення системної проблеми, що і передбачає рішення Європейського суду з прав людини (Бурмич та інші проти України)», — йдеться у дописі.

    Нагадаємо, згідно зі звітом Національної моніторингової системи щодо соціально-економічних характеристик внутрішньо переміщених осіб,в Україні 39% переселенців вистачає коштів тільки на харчування, а 12% змушені заощаджувати навіть на продуктах.

    У травні 2018 року ООН повідомила, що в Україні з початку 2018 року погіршився фінансовий стан внутрішньо переміщених осіб.

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