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    Економіка та фінанси

    Борги за платіжками. Круте піке? (прес-конференція)

    На прес-конференції у «Главкомі» експерт проаналізує зростання боргів населення за житлово-комунальні послуги та тарифну політику КМУ
    Сьогодні, 7 лютого, об 11:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Борги за платіжками. Круте піке?». Запрошений гість: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста». Він проаналізує зростання боргів населення за платіжками, тарифну політику КМУ та
    • Сьогодні, 11:36
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    На прес-конференції у «Главкомі» експерт проаналізує зростання боргів населення за житлово-комунальні послуги та тарифну політику КМУ

    Сьогодні, 7 лютого, об 11:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Борги за платіжками. Круте піке?».

    Запрошений гість: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».

    Він проаналізує зростання боргів населення за платіжками, тарифну політику КМУ та НКРЕКП, відключення населених пунктів за борги. 

    Дивіться пряму трансляцію прес-конференції:

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