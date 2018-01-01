Борги за платіжками. Круте піке? (прес-конференція)
- Сьогодні, 11:36
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Розсилка
На прес-конференції у «Главкомі» експерт проаналізує зростання боргів населення за житлово-комунальні послуги та тарифну політику КМУ
Сьогодні, 7 лютого, об 11:30 в ІА «Главком» відбудеться прес-конференція на тему: «Борги за платіжками. Круте піке?».
Запрошений гість: Олександр Сергієнко, директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста».
Він проаналізує зростання боргів населення за платіжками, тарифну політику КМУ та НКРЕКП, відключення населених пунктів за борги.
Дивіться пряму трансляцію прес-конференції: