Burger King подарує клієнтам криптовалюту

Burger King роздасть клієнтам із США близько $2,5 млн у криптовалюті

Мережа ресторанів швидкого харчування Burger King вирішила розпочати роздачу криптовалюти як подарунок своїм клієнтам зі США. Про це повідомляє ресурс Сoindesk.

Популярна мережа фастфуду разом із брокерською онлайн-платформою Robinhood запустить програму лояльності Burger King's Royal Perks. Загалом ресторан готовий роздати 20 Bitcoin, 200 Ethereum та два мільйони Dogecoin.

Програма триватиме три тижні. Її учасниками можуть стати клієнти в США, які витратили понад $5 у додатку Burger King.

На сайті зазначається, що більшість користувачів отримають Dogecoin (близько $0,27), приблизно один із десяти тисяч учасників програми лояльності – монету Ethereum (близько $4,2 тис.), а Bitcoin (близько $61,8 тис.) дістанеться кожному стотисячному.

Учасникам прийде виграш коду, що підтверджує. При цьому, щоб отримати подарунок, вони повинні будуть створити обліковий запис на Robinhood.

Наприкінці вересня брокерська компанія Robinhood почала тестувати криптовалютний гаманець на основі свого мобільного додатку. У пробній версії сервісу для iPhone з'явився список очікування для тих, хто хоче використовувати його. Нова функція повинна була дозволити власникам програми користуватися цифровою валютою без додаткового конвертування монет у долари. Новий криптогаманець буде спільним сховищем для всіх віртуальних валют користувачів, він захищений закритим ключем та ідентифікацією особи.