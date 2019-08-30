Через заморожені тарифи зарплата фахівців «Запоріжгазу» в два рази менша від середньої по області новини компаній



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Зарплати співробітників заморожені на рівні 2016 року

Зараз незаповненими залишається близько третини позицій в АТ «Запоріжгаз». За сім місяців 2019 року компанію покинуло 205 чоловік. Відтік кадрів пов`язаний із низькою оплатою праці.

Через зволікання НКРЕКП в питанні перегляду тарифу на доставку газу, зарплати співробітників заморожені на рівні 2016 року. За цей же час середня зарплата в області зросла більше ніж в два рази. Станом на 1 серпня середня зарплата в «Запоріжгазі» становить 7045 грн і залишається незмінною вже три роки.

«Сьогодні нам особливо потрібні слюсарі, монтери, водії, електрогазозварники. Нестача останніх становить 45% від штатного розкладу», - говорить начальник управління персоналу Лариса Корчагіна.

Оплата праці в «Запоріжгазі» в декілька разів нижча, ніж в електроенергетиці, тарифи для якої також встановлює держрегулятор. В результаті такої дискримінації частина наших працівників перейшла на роботу в електроенергетичні компанії. Джерелом фінансування фонду оплати праці АТ «Запоріжгаз» є затверджений НКРЕКП тариф на розподіл газу. За підрахунками економістів, тариф «Запоріжгазу» необхідно збільшити у два рази, щоб покрити всі необхідні витрати.