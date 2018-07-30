«Чернігівгаз Збут» довів у суді безпідставність штрафів «Нафтогазу» на 80 млн грн



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В компанії пояснюють, що головним чином проблеми з взаєморозрахунками виникли через правову неврегульованість,

Проблеми із розрахунками за газ в Чернігівському регіоні передусім пов`язані із боргами населення та затримкою платежів держбюджету за пільги та субсидії. Таку заборгованість Нафтогаз спробував використати у свою користь - для нарахувань штрафів та пені, які не передбачені законом.

Київський апеляційний господарський суд виніс постанову, якою залишив в силі рішення Господарського суду Чернігівської області щодо неправомірності стягнення на користь «Нафтогазу» з ТОВ «Чернігівгаз Збут» понад 79,6 млн грн штрафних санкцій. У жовтні 2017 року НАК «Нафтогаз України» звернувся з позовною заявою до «Чернігівгаз Збуту», в якій просив суд стягнути майже 79,6 млн грн штрафу за начебто неналежне виконання компанією договору купівлі-продажу природного газу побутовим споживачам. Позовні вимоги включали в себе пеню за період лютий-листопад 2016 року на суму 63,5 млн грн, решту нарахувань складали 3% річних та інфляційні втрати. В результаті суд частково задовольнив вимоги позивача. Згідно з його рішенням збутівська компанія зобов`язана відшкодувати «Нафтогазу» лише 0,3% суми, а саме 247 тис. грн.

В компанії пояснюють, що головним чином проблеми з взаєморозрахунками виникли через правову неврегульованість, яка призвела до нарахувань додаткових сум газопостачальнику за несвоєчасне надходження коштів з державного бюджету. Зокрема, систематичні затримки з фінансуванням пільг та субсидій дали НАКу підстави виставити «Чернігівгаз Збуту» штрафні вимоги.

«У цій справі наша компанія фактично виявилася заручником правових колізій. З одного боку, якщо всі документи клієнтів оформлені згідно з порядком, ми не могли відмовити в наданні пільги або субсидії, з іншого - не мали права вимагати від людей оплати послуг в частині оформленої державної допомоги і застосувати пеню за прострочення бюджетного фінансування. В свою чергу, iнші учасники газового ринку формально не мали обмежень застосовувати до постачальника газу зі спецобов’язками примусових заходів та фінансової відповідальності», - повідомив директор «Чернігівгаз Збуту» Іван Луста.

Крім того, взаєморозрахунки між газопостачальною компанією та НАКом відбувалися згідно з Порядком проведення розрахунків за спожитий природний газ, затвердженим постановою КМУ від 30 вересня 2015 р. № 792. Тобто встановлений державою спецрежим взаєморозрахунків, коли суми автоматично перерозподілялися зі спеціального рахунку на рахунок «Нафтогазу» за визначеними нормативами, по суті, усувало «Чернігівгаз Збут» від процесу користування коштами, отриманих від споживачів на свій розсуд. Це також свідчить про відсутність складу правопорушення і позбавляє НАК права застосовувати штрафні заходи до «Чернігівгаз Збуту».

Впродовж січня-червня 2018 року борги побутових споживачів Чернігівської області збільшилися на 97,7 млн грн або 35,8% і наразі складають 370,4 млн грн. З них 266,7 млн грн накопичили отримувачі пільг та субсидій. На даний час нарахування з пільг та субсидій профінансовані на 70,8%.