«Чорна п'ятниця» в США побила рекорд за онлайн-продажами



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Зростання за рік склало 23,6%

Американці придбали в інтернет магазинах товарів на $6,22 млрд

В «чорну п'ятницю» - день великих розпродажів, який відбувається в Сполучених Штатах після Дня подяки, - американці придбали в онлайн-магазинах продукти і товари на суму $6,22 млрд. Про це з посиланням на дослідження фахівців Adobe Analytics повідомляє телеканал CNBC News.

Це, як зазначають експерти, на 23,6% більше, ніж торік. Таким чином, «чорна п'ятниця» в цей раз встановила в США новий максимум за онлайн-продажами, прийшли до висновку дослідники. Відомості, як пояснює телеканал, відображають ситуацію в 80% кращих американських інтернет-магазинах, таких як Amazon і Walmart.

Окрім цього, цьогорічна п'ятниця після Дня подяки стала першим днем в історії, в ході якого 33,5% від виручки всіх інтернет-магазинів в США (більше $2 млрд) були отримані в результаті покупок з мобільних пристроїв, помітили в Adobe Analytics. У минулому році ці показники, за їхніми даними, оцінювалися в 29,1%.

«Рітейлери внесли свій вклад в створення кращого мобільного рішення для споживачів, перетворивши в цю «чорну п'ятницю» в покупців на 10% користувачів смартфонів більше, ніж це було в минулому році», - прокоментував CNBC News ситуацію керівник Adobe Digital Insights Тейлор Шрайнер.

На День подяки, згідно з аналізом Adobe, в цьому році онлайн-продажі в Штатах склали $3,7 млрд (це, за підрахунками експертів, на 28% більше в порівнянні з аналогічними показниками минулого року). Виручка, отримана в результаті мобільних продажів, при цьому оцінюється в $1 млрд. У цілому ж таки 22 листопада покупців в інтернет-магазинах було більше на 8%, ніж рік тому, відзначили фахівці. Крім цього, за їхніми даними, в цьому році ціни в онлайн-магазинах в США на День подяки «були такими ж низькими, як і в «чорну п'ятницю».

Джерело: РБК