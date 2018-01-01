Ціни на нафту повільно, але пішли на спад

Нафта Brent торгується біля $69

Під час торгів у п'ятницю, 11 січня, ціни на нафту помірно знижуються і знаходяться на максимальних позначках за три роки. Ціна березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures зменшилася на 1 цент (0,02%) - до $69,25 за барель. За підсумками сесії в четвер Brent піднялася на $0,38 (0,6%), до $69,26 за барель.



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Нафта Brent торгується біля $69

Під час торгів у п'ятницю, 11 січня, ціни на нафту помірно знижуються і знаходяться на максимальних позначках за три роки.

Ціна березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures зменшилася на 1 цент (0,02%) - до $69,25 за барель. За підсумками сесії в четвер Brent піднялася на $0,38 (0,6%), до $69,26 за барель. Унаслідок торгів ціна контракту перевищувала $70 за барель вперше з початку грудня 2014 року.

Нафта WTI з постачанням в лютому на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до зазначеного часу подешевшала на 19 центів (0,30%) - до $63,61 за барель. Вартість WTI збільшилася напередодні на 23 цента (0,36%), до $63,80 за барель.

Трейдери продовжують оцінювати дані міністерства енергетики США, які вказали на зниження запасів нафти в країні минулого тижня на 4,9 млн барелів - до мінімальних з серпня 2015 року 419,5 млн барелів.

Нафтовидобуток в США впав на 290 тис. барелів на добу (б/д), до 9,492 млн б/д. Проте, Міненерго прогнозує зростання видобутку в 2018 році до рекордних 10,27 млн барелів на добу.

Трейдери оптимістично налаштовані з приводу зниження запасів нафти у США і у світі, вважаючи це ознакою ребалансування ринку - саме цю мету ставила перед собою ОПЕК, приймаючи рішення про обмеження видобутку.

Разом з тим самі представники ОПЕК висловлюють побоювання у зв'язку з різким підвищенням цін на нафту, оскільки це може стати додатковим стимулом для збільшення видобутку в Штатах.

Джерело: Інтерфакс-Україна