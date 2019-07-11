Цього року «Чернігівгаз» продіагностує близько 2,9 тис. км газопроводів новини компаній



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Чернігівщині близько 60% газопроводів виготовлені із сталі, і більша частина з них прокладені під землею

З початку року АТ «Чернігівгаз» провело комплексно-приладове обстеження 975 км газових мереж. В ході діагностики спеціалістами компанії виявлено 700 м пошкоджених мереж та 20 витоків газу. Загалом, до кінця року заплановано перевірити 2844 км газогонів.

Головне завдання бригад КПО газопроводів - обстежити та перевірити приладовим методом щільність мережі, а також цілісність ізоляції підземних сталевих газопроводів. Своєчасне виявлення та усунення поривів не лише запобігає значним втратам енергоресурсу, але й забезпечує безаварійну та безперебійну доставку газу понад 356 тис. домогосподарств регіону.

«На Чернігівщині близько 60% газопроводів виготовлені із сталі, і більша частина з них прокладені під землею, - пояснює технічний директор «Чернігівгазу» Ігор Швець. - Температурні коливання, вологість не шкодують газогонів. Вони руйнують ізоляцію, викликаючи корозію. Щоб не сталося витоку та загоряння газу, такі корозійні ушкодження потрібно вчасно виявляти та усувати, а ще - систематично слідкувати за правильними налаштуваннями станцій катодного захисту».

Для дистанційного пошуку витоків метану та розташування підземних комунікацій використовуються сучасні прилади, такі як лазерний течешукач RMLD та АППК 2000 МП. Виявивши аварійну ділянку, фахівці заповнюють робочий аркуш та оповіщують службу експлуатації мереж, яка ремонтує пошкодження.

Основний обсяг робіт з комплексного обстеження мереж та їх обслуговування завжди проводиться у міжопалювальний сезон. Це дає змогу підготувати мережу до навантажень в осінньо-зимовий період та уникнути аварійних відключень споживачів під час холодів. Так, впродовж травня-вересня фахівці групи КПО продіагностують 1,6 тис. км газових мереж, що складає 11,6% від загальної протяжності газорозподільної системи Чернігівщини.

Діагностичні бригади працюють в усіх відділеннях АТ «Чернігівгаз», а в кожному районі області є групи електрохімічного захисту газових мереж від корозії. Загалом по області налічується 910 станцій катодного захисту.