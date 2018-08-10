Цього року Україна придбала імпортної свинини на $22 млн



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Цьогорічний експорт свинини вдесятеро менший

За сім місяців 2018-го на внутрішній ринок надійшло 12,2 тис. тонн свинини з-за кордону, зазначають аналітики Асоціації «Свинарі України», посилаючись на дані митної статистики ДФСУ. У грошовому вираженні імпорт свинини склав 22 млн дол. США. Це більші ніж удвічі більше за обсяги надходження імпортної свинини у 2017-му.

Цьогорічний експорт свинини вдесятеро менший, тож за підсумками січня-липня Україна «фінішувала» з від'ємним зовнішньоторговим сальдо, яке майже сягнуло двадцятимільйонної позначки у доларовому еквіваленті.

«За другий місяць літа завезли 30% сукупних обсягів імпорту свіжої, охолодженої та мороженої свинини. Причинами такої активізації у липні було те, що на тлі меншої внутрішньої пропозиції свинини закупівельні ціни упродовж усього періоду перевищували бар'єрний рівень (цінова межа, при перевищенні якої надходження імпорту стає економічно обґрунтованим)», — коментують в АСУ.

Практично стільки ж склала вартість імпортованого до України свинячого жиру. Так, за аналізований період з країн ЄС надійшло 32,3 тис. т цієї продукції, що на чверть більше ніж за аналогічний період минулого року.

Зауважимо, що сумарні витрати на імпорт свинини та свинячого жиру протягом січня-липня 2018-го склали понад 60% вартості завезення продукції, що входить до групи «М'ясо та їстівні субпродукти».