Цьогоріч експорт металу з України скоротився на майже 4%



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Найбільше скоротився експорт брухту чорних металів - 86,4%

У доларовому еквіваленті експорт скоротився на 11,1%

У період із січня по червень цього року у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року скоротився експорт металу з України.

Про це повідомляє пресцентр ДП «Держзовнішінформ».

Так, за півроку 2019-го у порівнянні з аналогічним періодом минулого року експорт скоротився на 3,6%.

Якщо минулого року показник експорту складав 10114,3 тис. тонн, то цього року цифра зменшилася до рівня 9 748,2 тис. тонн. У доларовому еквіваленті експорт скоротився на 11,1%.

Якщо за період січень-червень 2018 року від експорту Україна отримала 5355,5 млн доларів, то за цей же період цього року - 4 759 млн доларів.

Зазначимо, що найбільше скоротився експорт брухту чорних металів - 86,4%. На другому місці - експорт чавуна - на 24,8%.