Данилюк обговорив з главою мінфіну США санкції проти РФ та реформи в Україні

Міністр фінансів США зазначив, що США і надалі будуть підтримувати Україну у впровадженні необхідних для країни реформ

Міністр фінансів України Олександр Данилюк під час робочого візиту в Сполучені Штати Америки обговорив з міністром фінансів США Стівеном Мнучіним санкційну політику щодо Російської Федерації, а також хід реформ в Україні. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну України. «Ми вдячні США за посилення економічних санкцій, які є



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Міністри фінансів США та України Стівен Мнучін і Олександр Данилюк

Міністр фінансів США зазначив, що США і надалі будуть підтримувати Україну у впровадженні необхідних для країни реформ

Міністр фінансів України Олександр Данилюк під час робочого візиту в Сполучені Штати Америки обговорив з міністром фінансів США Стівеном Мнучіним санкційну політику щодо Російської Федерації, а також хід реформ в Україні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну України.

«Ми вдячні США за посилення економічних санкцій, які є ефективним інструментом стримування агресії Росії. Україна продовжує впроваджувати реформи, які дають позитивний результат, і завдяки цьому нам вже вдалося повернутися до економічного зростання. На цьому шляху важлива підтримка США», - зазначив Данилюк.

В рамках зустрічі також мова йшла про статус взаємодії з МВФ, прогрес у боротьбі з корупцією та ініціативи щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні.

«Міністр фінансів США Стівен Мнучін зазначив, що США і надалі будуть підтримувати Україну у впровадженні необхідних для країни реформ», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю Данилюк заявив, що США готові допомогти Україні створити Службу фінрозслідувань.