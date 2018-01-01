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    Данилюк обговорив з главою мінфіну США санкції проти РФ та реформи в Україні

    Міністр фінансів США зазначив, що США і надалі будуть підтримувати Україну у впровадженні необхідних для країни реформ
    Міністр фінансів України Олександр Данилюк під час робочого візиту в Сполучені Штати Америки обговорив з міністром фінансів США Стівеном Мнучіним санкційну політику щодо Російської Федерації, а також хід реформ в Україні. Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну України. «Ми вдячні США за посилення економічних санкцій, які є
    • Сьогодні, 07:26
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    <p>Міністри фінансів США та України Стівен Мнучін і&nbsp;Олександр Данилюк</p>

    Міністри фінансів США та України Стівен Мнучін і Олександр Данилюк

    Міністр фінансів США зазначив, що США і надалі будуть підтримувати Україну у впровадженні необхідних для країни реформ

    Міністр фінансів України Олександр Данилюк під час робочого візиту в Сполучені Штати Америки обговорив з міністром фінансів США Стівеном Мнучіним санкційну політику щодо Російської Федерації, а також хід реформ в Україні.

    Про це йдеться в повідомленні на сайті Мінфіну України.

    «Ми вдячні США за посилення економічних санкцій, які є ефективним інструментом стримування агресії Росії. Україна продовжує впроваджувати реформи, які дають позитивний результат, і завдяки цьому нам вже вдалося повернутися до економічного зростання. На цьому шляху важлива підтримка США», - зазначив Данилюк.

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    В рамках зустрічі також мова йшла про статус взаємодії з МВФ, прогрес у боротьбі з корупцією та ініціативи щодо поліпшення бізнес-клімату в Україні.

    «Міністр фінансів США Стівен Мнучін зазначив, що США і надалі будуть підтримувати Україну у впровадженні необхідних для країни реформ», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, у неділю Данилюк заявив, що США готові допомогти Україні створити Службу фінрозслідувань.

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