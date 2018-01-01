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    Данилюк: США готові допомогти Україні створити Службу фінрозслідувань

    Олександр Данилюк провів зустріч у США із заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Хінді
    Державне агенство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надати допомогу Україні у створенні Служби фінансових розслідувань. Про це 14 січня повідомив глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк за підсумком візиту до США та зустрічі із заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Хінді. «Під час зустрічі
    • Вчора, 22:11
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    <p>Олександр Данилюк та Джамал Ель-Хінді</p>

    Олександр Данилюк та Джамал Ель-Хінді

    Олександр Данилюк провів зустріч у США із заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Хінді

    Державне агенство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) готове надати допомогу Україні у створенні Служби фінансових розслідувань.

    Про це 14 січня повідомив глава Міністерства фінансів України Олександр Данилюк за підсумком візиту до США та зустрічі із заступником директора FinCEN Джамалом Ель-Хінді.

    «Під час зустрічі обговорили поточні питання у взаємодії FinCEN з держустановами України та можливі майбутні вектори співпраці. Агенство FinCEN задоволено співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу», - заявив Данилюк. 

    У FinCEN заявили, що «активно слідкуватимуть за процесом створення в Україні Служби фінрозслідувать - єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави», - додав глава Мінфіну.

    Данилюк нагадав, що раніше Міністерство фінансів досягло домовленостей із Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками та правопорядку Держдепу США та Мінфіном Італії щодо організації навчань для майбутніх працівник Служби фінансових розслідувань.

    Раніше Данилюк заявляв, що для отримання наступного траншу за програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом Києву необхідно ухвалити низку реформ, які є досить непростими.

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