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    Економіка та фінанси

    Держбюджет заборгував перед «Закарпатгаз Збутом» півмільярда

    Через неналежне фінансування компанія не має можливості своєчасно розрахуватися з НАК «Нафтогаз України»
    Станом на початок року бюджетна заборгованість перед ТОВ «Закарпатгаз Збут» з фінансування пільг та субсидій, нарахованих побутовим споживачам, сягнула позначки 525,4 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба компанії. Як пояснюють в «Закарпатгаз Збут», борг бюджету сформувався через існуючу до цього часу систему клірингових
    • Сьогодні, 10:49
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    Через неналежне фінансування компанія не має можливості своєчасно розрахуватися з НАК «Нафтогаз України»

    Станом на початок року бюджетна заборгованість перед ТОВ «Закарпатгаз Збут» з фінансування пільг та субсидій, нарахованих побутовим споживачам, сягнула позначки 525,4 млн. грн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

    Як пояснюють в «Закарпатгаз Збут», борг бюджету сформувався через існуючу до цього часу систему клірингових міжбюджетних розрахунків з компенсації пільг та адресної державної допомоги — субсидії.

    Зазначається, що з 1 січня 2018 року в Україні набув чинності перший етап монетизації субсидій. Відповідну постанову було ухвалено Кабінетом міністрів 8 листопада 2017 року. Постанова пропонує новий механізм виділення коштів субвенції з держбюджету міським бюджетам на надання пільг та житлових субсидій побутовим споживачам природного газу та інших житлово-комунальних послуг.

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    «Є певні позитивні зрушення на законодавчому рівні, які сьогодні є першим етапом на шляху до монетизації пільг та субсидій на рівні домогосподарств, адже в Україні вже давно назріла необхідність переходу від застарілої та неефективної моделі надання субсидій до їх монетизації», — коментує директор ТОВ «Закарпатгаз Збут» Вікторія Томинець.

    За даними компанії, у 2017 році кількість клієнтів «Закарпатгаз Збуту», яким державою було  надано пільги та субсидії, становила майже 130 тис. осіб. На цю категорію споживачів прийшлося 60% поставок газу, здійснених постачальником впродовж року. Однак, станом на 1 січня цього року так і залишаються не профінансованими понад півмільярда гривень, через що компанія немає можливості своєчасно розрахуватися з постачальником – НАК «Нафтогаз України».

    Раніше повідомлялося, що за останні три роки українці стали менше користуватися газом.

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    Нафтогаз України Закарпаття Держбюджет
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