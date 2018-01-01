За останні три роки українці стали менше користуватися газом

Населення, бюджетні установи та ТКЕ зменшили споживання газу на 6 млрд кубометрів

У 2017 р. в Україні бюджетні установи, теплокомуненерго (ТКЕ) та населення спожили газу на 6,02 млрд м3, або на 25% менше, ніж у 2014 році. Про це свідчать дані від НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртрансгаз» (без урахування обсягів газу, використаного на тимчасово окупованих територіях). Така статистика означає, що понад



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Населення, бюджетні установи та ТКЕ зменшили споживання газу на 6 млрд кубометрів

У 2017 р. в Україні бюджетні установи, теплокомуненерго (ТКЕ) та населення спожили газу на 6,02 млрд м3, або на 25% менше, ніж у 2014 році. Про це свідчать дані від НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укртрансгаз» (без урахування обсягів газу, використаного на тимчасово окупованих територіях).

Така статистика означає, що понад 1,2 млрд євро не було витрачено із валютних резервів України на закупівлю імпортного газу.

Натомість, кошти бюджету та українського бізнесу були інвестовані у проекти з енергозбереження та виробництва тепла із альтернативних видів палива в усіх регіонах України.

Як наслідок, запроваджено тисячі нових робочих місць та збільшено надходження до бюджетів усіх рівнів.

Найкраща динаміка спостерігається у бюджетній сфері, яка за три роки скоротила використання газу на 26%: з 0,67 млрд м3 до 0,50 млрд м3.

Також за відповідний період значно зменшено споживання газу:

населенням - на 25% (з 15,05 млрд м 3 до 11,23 млрд м 3 ),

до 11,23 млрд м ), ТКЕ – на 24% (з 8,59 млрд м3 до 6,56 млрд м3).

Як зазначається на Урядовому порталі, таких результатів вдалося досягти завдяки заходам адміністративного та стимулюючого характеру, у тому числі, удосконаленню законодавчої бази, популярній Урядовій програмі «теплих кредитів» та збільшенню використання відновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива.

Водночас у період з 2014 р. по 2017 р. встановлено 1,93 ГВт нових потужностей, що генерують тепло з відновлюваних джерел енергії. У ці нові об’єкти залучено більше 460 млн євро інвестицій.

«Інтерес інвесторів до проектів із заміщення газу також пояснюється запровадженим у березні минулого року стимулюючим тарифом на тепло з відновлюваних джерел енергії», - повідомив Голова Держенергоефективності Сергій Савчук.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині кожен шостий споживач газу керує своїми рахунками через інтернет.