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    Економіка та фінанси

    Держгеонадра виставила на сьомий аукціон ділянки за 230 млн грн

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    Аукціон призначено на 30 вересня

    Державна служба геології та надр на сьомий електронний аукціон в «ProZorro.Продажі», намічений на 30 вересня, виставила спеціальні дозволи на користування чотирма ділянками з підземними водами, пісками, базальтом, піщано-гравійної сумішшю в Хмельницькій, Львівській, Тернопільській і Рівненській областях.

    Про це повідомляє пресслужба відомства.

    Так, зі стартовою ціною в 140 млн. грн. на аукціон виставлено спецдозвіл на користування Підволочиської площею з покладами підземних вод (Тернопільська область). Згідно з документацією в системі «ProZorro.Продажі».

    Зі стартовою ціною в 72 млн грн до аукціону представлено ділянку Урочище Глибоч з підземними водами (Львівська область). З ціною в 15 млн грн на аукціон виставлено ділянку Берестовецька-2 з покладами базальтів і піску (Рівненська область). Каштанівську ділянку з покладами піщаної-гравійної суміші (Хмельницька область) виставлено за 5 млн грн.

    «Загальна вартість за стартову ціну ділянок в 4 областях становить більше 230 млн грн. Сподіваюся, сума буде більше. Всі надходження від продажів прав на користування надрами надійдуть до держбюджету країни», - підкреслив Голова геологічної служби Олег Кирилюк.

    За словами Кирилюка прийом пропозицій до сьомого електронного аукціону здійснюється з 12 серпня по 29 вересня (до 18:00).

    державна служба ProZorro аукціон
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