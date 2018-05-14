Держстат: минулого року в Україні з'явилось 455 нових фермерських господарств

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В Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості фермерських господарств

Станом на 1 листопада 2017 року в Україні нараховувалося 34 137* фермерських господарств. Хоча в аналогічний період 2016 року фермерських господарств в Україні було 33 682*. За рік кількість фермерських господарств збільшилася на 455. Такі дані отримала Асоціація тваринників України від Держстату листом від 3 травня 2018 року №15.2-20/766 ПІ.

«Все більше українців займаються фермерством. Про це переконливо свідчить офіційна статистика. Минулого року показник кількості фермерських господарств зріс на 1,3%. У нашій державі з’явилося 455 нових фермерських господарств, а це значить, що в Україні було вироблено більше якісної сільськогосподарської продукції. Якщо розвивається фермерство, розвиваються і українські села, - коментує Ірина Паламар, голова Асоціації тваринників України. – Переконана, що держава має всіляко підтримувати бажання українців займатися і фермерством, і тваринництвом, і взагалі сільським господарством, шляхом прийняття сприятливого законодавства, запровадження пільгового оподаткування, забезпечення належної державної підтримки. У кінці 2018 року ми зможемо оцінити, наскільки ефективними та доступними виявилися програми державної підтримки фермерства на 2018 рік, на фінансування яких державою було виділено 1 млрд гривень».

Нагадаємо, що 2017 року Кабінет Міністрів України схвалив розпорядженням від 13 вересня 2017 р. № 664-р. Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки. Асоціацією тваринників України було підготовлено чимало пропозицій до проекту Концепції, частина з яких була врахована.

* Примітка: дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.