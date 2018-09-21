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    Економіка та фінанси

    Держстат: у серпні скоротилося промислове виробництво

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    Держстат: у серпні скоротилося промислове виробництво

    Промвиробництво скоротилося на 0,5%

    Промислове виробництво в Україні в серпні 2018 року скоротилося на 0,5% порівняно з серпнем 2017 року.

    Про це повідомляє прес-служба Державної служби статистики.

    При цьому в серпні 2018 року промвиробництво скоротилося на 0,5% (не скоригованих на ефект календарних днів) та на 0,7% (скоригованих) порівняно з липнем 2018 року.

    Наголошується, що в січні-серпні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року індекс промислової продукції становить 102,2%, зокрема у видобувній промисловості та розробленні кар'єрів - 102,0%, переробній - 102,0%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - 102,9%.

    Зазначимо, що промислове виробництво в Україні в липні 2018 року зросло на 2,9% порівняно з липнем 2017 року.

    До слова, Україна не заборонятиме імпорт російської гречки.

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