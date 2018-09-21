Мінагро: Україна не заборонятиме імпорт російської гречки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Мінагро вивчили ситуацію і вирішили, що вводити ембарго на російську гречку недоцільно

Дешева російська гречка переробляється в Казахстані і вже звідти надходить на український ринок, однак забороняти імпорт цієї гречки Україна не збирається.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства Максима Мартинюка.

«У Росії відбуваються процеси екстенсивного землеробства. Вони в Алтайському краї вводять в оборот нові площі, і, відповідно, першою культурою, яка там висівається, є гречка. І, звичайно, вона там дешева з точки зору ціни. А на півночі Казахстану, на кордоні з РФ, збудовано великий завод, який цю дешеву алтайську гречку вивозить із Росії і там уже виготовляє з неї крупу», - розповів Мартинюк.

За його словами, в Мінагро вивчили цю ситуацію і вирішили, що вводити ембарго на подібний продукт недоцільно через можливе зростання ціни на українському ринку.

Перший заступник міністра розповів, що в Україні гречка перетворилася в нішеву культуру. Сьогодні відбувається нарощування посівних площ гречки лише в сегменті органічного виробництва. А що до валового збору, то скорочення посівних площ зумовлене високим минулорічним врожаєм, залишки від якого досі є на полицях українських магазинів.

«До того ж агрономи використовують гречку для сівозміни, і нижче певного рівня виробництво гречки в Україні ніколи не опуститься. Тож дефіциту гречки в Україні немає», - підсумував Мартинюк.

До слова, найбільшим покупцем українського шоколаду стали США.