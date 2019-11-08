Директор МВФ занепокоєна: світовий борг досяг рекорду



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Крісталіна Георгієва попередила про загрозу економічної стабільності

Схожа ситуація в світі востаннє спостерігалася за часів Другої світової війни

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва повідомила, що світовий борг досяг рекорду в 188 трильйонів доларів.

Її заява опублікована на сайті організації.

Георгієва розповіла про економічну ситуацію в світі на конференції імені Жака Полак. Вона зазначила, що це максимум за останні сорок років. Схожа ситуація в світі востаннє спостерігалася за часів Другої світової війни.

Глава МВФ пояснила бажання держав брати в борг стародавньої звичкою. Вона привела в приклад минуле, коли люди брали насіння в борг і повертали після збору врожаю. За її словами, банки і кредитори відіграють таку ж роль, «саджаючи насіння».

Однак Георгієва висловила побоювання щодо такої ситуації. Вона сказала, що в історії були і світові фінансові кризи, які відбувалися через необґрунтовані кредити.

Також директор-розпорядник фонду попередила про загрозу економічної стабільності. Основними проблемами вона назвала торгові війни і невизначеність з Brexit. Альтернативою позикам Георгієва запропонувала державам інвестиції.

Раніше Крісталіна Георгієва припустила, що світова економіка затримається. Вона спрогнозувала збільшення корпоративного боргу і назвала таку ситуацію негативним наслідком торговельних воєн.