«Дніпропетровськгаз» у 2021 році сплатив 543,6 млн грн податків до бюджетів усіх рівнів

«Дніпропетровськгаз» є найбільшим платником податків області

За 2021 рік газорозподільна компанія АТ «Дніпропетровськгаз» сплатила 543,6 млн грн податків. З них, 374 млн грн до державного і 156 млн грн до місцевого (мова про ПДФО, податки на землю та нерухомість), що є істотним внеском у розвиток місцевих громад і відновлення економіки регіону. Загалом, компанії, що працюють під брендом РГК сплатили в минулому році до бюджетів усіх рівнів 4,3 млрд грн.

Минулого року газорозподільна компанія спрямувала до бюджетів усіх рівнів 543,6 млн грн. АТ «Дніпропетровськгаз», що працює під брендом Регіональної газової компанії, є найбільшим платником податків області. З загальної суми сплачених податків 156 млн грн сплачено до місцевих бюджетів, що сприятиме розвитку громад.

«Ми завжди працюємо відкрито і прозоро, це стосується і питань оплати праці та сплати податків. Тим самим ми дбаємо про своїх працівників та громади Дніпропетровської області, – зазначив голова правління АТ «Дніпропетровськгаз» Іван Вакуленко. – Цього року ми започатковуємо низку довгострокових проектів. У партнерстві з місцевими громадами ми націлені реалізувати освітні, екологічні ініціативи в рамках політики сталого розвитку».

Дніпропетровськгаз має власну стратегію ESG, яка передбачає, зокрема, створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників, а також професійну підготовку і працевлаштування нових кадрів.

Цього року компанія у співпраці з НТУ «Дніпровська політехніка» реалізує програму з дуальної освіти. До кінця року перші шість студентів, які пройдуть відбір у навчальному закладі, будуть зараховані на роботу до проектно-технічного відділу АТ »Дніпропетровськгаз» з нарахуванням заробітної плати, відповідно до посадового окладу та визначеного графіку роботи.

Також компанія планує збудувати два сучасні футбольні майданчики у Новомосковську та Павлограді для організації здорового і безпечного дозвілля молоді.

Задля відповідального споживання і боротьби зі зміною клімату Дніпропетровськгаз організовує екомарафон з озеленення області для покращення екології регіону. Також запроваджує програму з еко-свідомості та відмови від паперових рахунків, здійснюючи перехід на електронні онлайн-сервіси.

РГК – технологічна компанія, що розробляє операційні, виробничі, інжинірингові та R&D рішення для газорозподілу. Наші проєктні центри, виробничі потужності і логістична мережа забезпечують сучасним обладнанням потреби української газової інфраструктури та інтегровані з глобальними ринками.