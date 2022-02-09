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    Економіка та фінанси

    «Нафтогаз» відсудив 1,5 млрд боргу у львівського газзбуту

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    Суд вирішив стягнути із ТОВ &laquo;Львівгаз збут&raquo; заборгованість на користь НАК &laquo;Нафтогаз України&raquo; - «Нафтогаз» відсудив 1,5 млрд боргу у львівського газзбуту
    Суд вирішив стягнути із ТОВ «Львівгаз збут» заборгованість на користь НАК «Нафтогаз України»
    фото з відкритих джерел

    Заборгованість у 1,535 млрд грн виникла ще у 2018 році

    Господарський суд Львівської області постановив стягнути із ТОВ «Львівгаз збут» 1,535 млрд грн заборгованості на користь НАК «Нафтогаз України». Про це йдеться у рішенні суду, яке опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

    Відомо, що заборгованість у 1,535 млрд грн виникла згідно із договором купівлі-продажу природного газу №18-530-Н від 5 листопада 2018 року.

    До червня 2021 року серед засновників ТОВ «Львівгаз збут» була група РГК, яка об'єднує газорозподільні компанії, які належать Дмитру Фірташу. Наразі «Львівгаз збут» працює у групі «Твій газзбут», яка також належить Дмитру Фірташу.

    Нагадаємо, у липні 2021 року «Нафтогаз» звинуватив газорозподільчі підприємства у перепродажі газу, відпущеного для потреб населення за річними контрактами, іншим споживачам за ринковими цінами.

    До слова, у «Нафтогазі» пояснили, як діяти у разі завищених платіжок за газ.

    Нагадаємо, експерти радять подавати претензію щодо завищених показів лічильників до облгазу, а також одразу скаргу до НКРЕКП.

    Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

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    Теги: борг суд газ Нафтогаз України Дмитро Фірташ гроші РГК
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    «Нафтогаз» відсудив 1,5 млрд боргу у львівського газзбуту