«Нафтогаз» відсудив 1,5 млрд боргу у львівського газзбуту

Заборгованість у 1,535 млрд грн виникла ще у 2018 році

Господарський суд Львівської області постановив стягнути із ТОВ «Львівгаз збут» 1,535 млрд грн заборгованості на користь НАК «Нафтогаз України». Про це йдеться у рішенні суду, яке опубліковано в Єдиному реєстрі судових рішень.

Відомо, що заборгованість у 1,535 млрд грн виникла згідно із договором купівлі-продажу природного газу №18-530-Н від 5 листопада 2018 року.

До червня 2021 року серед засновників ТОВ «Львівгаз збут» була група РГК, яка об'єднує газорозподільні компанії, які належать Дмитру Фірташу. Наразі «Львівгаз збут» працює у групі «Твій газзбут», яка також належить Дмитру Фірташу.

Нагадаємо, у липні 2021 року «Нафтогаз» звинуватив газорозподільчі підприємства у перепродажі газу, відпущеного для потреб населення за річними контрактами, іншим споживачам за ринковими цінами.

До слова, у «Нафтогазі» пояснили, як діяти у разі завищених платіжок за газ.

Нагадаємо, експерти радять подавати претензію щодо завищених показів лічильників до облгазу, а також одразу скаргу до НКРЕКП.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запасів газу в Україні достатньо для стабільного проходження опалювального сезону.

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