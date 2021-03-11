До 104.ua надійшла перша партія з 65 унікальних терміналів
Термінал 104.ua є першим електронним пристроєм для самообслуговування на ринку комунальних послуг України
В 104.ua Клієнтських просторах встановлюють 65 терміналів самообслуговування для споживачів природного газу. Це перший такий пристрій на ринку комунальних послуг – він вже працює у 104.ua Клієнтському просторі у Харкові. Найближчим часом терміналами зможуть скористатися споживачі газу в Чернігові, Вінниці та Чернівцях.
Компанія 104.ua розробила власний терміналу для обслуговування споживачів природного газу. Це єдиний в Україні термінал на ринку комунальних послуг.
Першій пристрій встановлено в 104.ua Клієнтському просторі у Харкові. Решта із партії терміналів, яка налічує 65 пристроїв, надійде до клієнтських просторів в регіонах присутності компанії 104.ua впродовж березня.
Функціонал терміналу дозволяє вирішити найактуальнійші питання для споживачів природного газу: роздрукувати квитанцію, сплатити за доставку газу та газ як товар, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку.
«Термінал 104.ua є першим електронним пристроєм для самообслуговування на ринку комунальних послуг України. Він надає комплексне обслуговування без очікування у чергах і безпосереднього контакту з персоналом з огляду на складну епідемічну ситуацію, – говорить Юрій Петрук, директор ТОВ 104.ua. – Також в терміналі наші клієнти можуть роздрукувати необхідні документи».
Всі термінали 104.ua обладнані POS-терміналами та дають можливість провести експрес-реєстрацію на сайті 104.ua за номером мобільного телефону.
В планах компанії на першому етапі встановити термінали 104.ua в усіх клієнтських просторах, яких сьогодні нараховується 150 в 16 областях України. На другому етапі компанія 104.ua розглядає можливість встановлювати свої термінали в банківських відділеннях, торгівельних центрах, супермаркетах.