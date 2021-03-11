До 104.ua надійшла перша партія з 65 унікальних терміналів

Всі термінали 104.ua обладнані POS-терміналами та дають можливість провести експрес-реєстрацію на сайті 104.ua за номером мобільного телефону

Термінал 104.ua є першим електронним пристроєм для самообслуговування на ринку комунальних послуг України

В 104.ua Клієнтських просторах встановлюють 65 терміналів самообслуговування для споживачів природного газу. Це перший такий пристрій на ринку комунальних послуг – він вже працює у 104.ua Клієнтському просторі у Харкові. Найближчим часом терміналами зможуть скористатися споживачі газу в Чернігові, Вінниці та Чернівцях.

Компанія 104.ua розробила власний терміналу для обслуговування споживачів природного газу. Це єдиний в Україні термінал на ринку комунальних послуг.

Першій пристрій встановлено в 104.ua Клієнтському просторі у Харкові. Решта із партії терміналів, яка налічує 65 пристроїв, надійде до клієнтських просторів в регіонах присутності компанії 104.ua впродовж березня.

Функціонал терміналу дозволяє вирішити найактуальнійші питання для споживачів природного газу: роздрукувати квитанцію, сплатити за доставку газу та газ як товар, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку.

«Термінал 104.ua є першим електронним пристроєм для самообслуговування на ринку комунальних послуг України. Він надає комплексне обслуговування без очікування у чергах і безпосереднього контакту з персоналом з огляду на складну епідемічну ситуацію, – говорить Юрій Петрук, директор ТОВ 104.ua. – Також в терміналі наші клієнти можуть роздрукувати необхідні документи».

Всі термінали 104.ua обладнані POS-терміналами та дають можливість провести експрес-реєстрацію на сайті 104.ua за номером мобільного телефону.

В планах компанії на першому етапі встановити термінали 104.ua в усіх клієнтських просторах, яких сьогодні нараховується 150 в 16 областях України. На другому етапі компанія 104.ua розглядає можливість встановлювати свої термінали в банківських відділеннях, торгівельних центрах, супермаркетах.

Компанія 104.ua заснована Регіональною Газовою Компанією з метою впровадження єдиних стандартів якісного обслуговування споживачів природного газу. РГК – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, на обслуговуванні яких перебуває понад 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.