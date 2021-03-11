Новий тариф на газ: хто буде переплачувати і хто заощадить

Експерти кажуть, що річний тариф може виявитися вигідним не для всіх споживачів

Кабмін хоче встановити річну ціну на газ. Як це буде працювати, кому вигідно і чому взимку все одно доведеться платити більше

В Україні буде встановлена річна ціна на газ . Про це повідомив 4 березня на пресконференції, присвяченій року роботи Кабміну, прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Сайт «Сегодня» розбирався, чи вигідно буде для українців таке нововведення.

Запобіжник від шоків

Про те, що уряд має намір змусити всіх газових постачальників ввести річні тарифи, говорилося ще в кінці 2020-го, напередодні відкриття ринку газу. Річний тариф передбачає, що споживачі, які виберуть такий тариф, будуть весь рік платити за газ за однією і тією ж ціною, не дивлячись ні на які ринкові коливання. Такий тариф, наприклад, минулого року вводив «Нафтогаз» – як альтернативу тарифів на місяць.

Прем'єр на прес-конференції пояснив нововведення тим, що населення не повинно побоюватися підвищення цін у зимовий період або вираховувати щомісяця, у кого з постачальників газ дешевше.

«Не повинно бути шоків, стресів для населення. Де в Європі видно, що населення щомісяця аналізує, який постачальник дає більш дешеву ціну на газ, чи вистачить зарплати, щоб розрахуватися за опалення взимку?.. Тому ми впроваджуємо річний продукт», – заявив він.

За словами прем'єра, річну ціну на газ можна спрогнозувати вже зараз.

«Згідно з форвардними контрактами, постачальники газу бачать, якою буде середня ціна протягом року. Це дає можливість згладжувати зимові піки, найдорожчі. Але, звичайно, і найдешевшою ціна влітку не буде. Очевидно, що при річному продукті ціна буде весь рік однаковою. Це буде середня ціна», – сказав прем'єр Денис Шмигаль.

Шмигаль також висловив думку, що річний тариф буде зручний споживачам тим, що дозволить розуміти рівень витрат як у літній, так і в зимовий час, і планувати свої витрати.

Чи можна буде заощадити

Після введення річних тарифів продовжать існувати і щомісячні тарифи, запевнив прем'єр. Такі тарифи будуть змінюватися, як і тепер, раз на місяць залежно від попиту на газ. Зазвичай влітку місячні тарифи мінімальні, а до опалювального сезону вони починають зростати. Причому, чим холодніше зима, тим дорожче газ. В уряді обіцяють, що споживач зможе вибирати, який тариф вибрати: місячний або річний.

«За бажанням, якщо хтось хоче зіграти в лотерею з цінами на газ, звичайно, буде можливість перейти на місячний продукт», – сказав на прес-конференції прем'єр.

Чи можна буде, наприклад, влітку платити за дешевим місячним тарифом, а ближче до зими переходити на річний?

Технічно такий варіант можливий. Але от чи вдасться таким чином заощадити – велике питання. Справа в тому, що і річний тариф може змінюватися протягом року. Але не для тих, хто вибрав такий тариф раніше, а для нових споживачів – хто захоче підключитися до річного тарифу в середині сезону.

За словами прем'єра, точної методики – як буде змінюватися річний тариф, коли можна буде до нього підключитися – поки немає. Нині розглядаються дві опції:

Ті, хто після введення річного тарифу вирішить платити за місячним тарифом, зможуть перейти на річний тариф не раніше, ніж через 12 місяців. Перейти на річний тариф можна буде в будь-який час року, але кожен місяць для нових абонентів річний тариф буде різним і залежатиме від тієї ціни на газ, яка буде діяти наразі.

Яким буде річний тариф

Річний тариф може почати діяти вже з 1 травня, через місяць після того, як закінчиться дія постанови про регулювання цін на газ. Нагадаємо, в січні Кабмін своєю постановою №25 зарахував газ до соціально значущих товарів, які не повинні дорожчати в період карантину, і встановив граничну ціну на нього на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна, згідно з постановою, має діяти до 31 березня 2021 року.

Якщо річний тариф буде введений з 1 квітня, його розмір цілком може дорівнювати 6,99 грн або навіть нижче. Адже з таким тарифом українці прожили найхолодніші місяці 2021 року, при цьому багато постачальників газу знайшли можливість пропонувати газ населенню навіть за нижчою ціною. Однак не виключено, що постачальники захочуть закласти в річну ціни свої ризики, і в такому випадку вона виросте.

Конкретна цифра річного тарифу поки не називається. Денис Шмигаль визнає, що «МВФ, звісно, очікує зняття верхнього прайс-кепа, який ми встановили, 6,99 грн». Але водночас він сказав, що ціна на газ «не має права бути піковою, не повинно бути шоків для населення».

Також прем'єр додав, що політика держави спрямована на здешевлення вартості газу для населення.

«Наша стратегія – на збільшення власного видобутку газу в Україні... Ми розраховуємо, що в 2024-2025 роках, завдяки відкриттю нових родовищ, з'явиться можливість повністю забезпечити внутрішні потреби України – як для населення, так і для виробництв – газом власного видобутку», – сказав Денис Шмигаль.

Взимку все одно доведеться платити більше

Експерти кажуть, що річний тариф може виявитися вигідним не для всіх споживачів. Наприклад, експерт із питань ЖКГ Андрій Никончук вважає, що споживачі, які не використовують газ для опалення, з річним тарифом можуть переплачувати.

«Якщо у споживачів буде можливість вибору, це, звісно, позитив. Що ж стосується вигоди річного тарифу – я думаю, для споживачів, які не використовують газ для опалення приміщень, цей тариф не буде вигідний. Тому що річний тариф – це середнє арифметичне від прогнозованих тарифів на рік. Але точно ніхто не знає, якою буде наступна зима і наскільки виростуть тарифи», – каже Андрій Никончук.

Він виходить із того, що для споживачів, які використовують газ тільки для приготування їжі, витрати на нього невеликі, і зростання цін взимку не сильно позначиться на сімейному бюджеті. А ось влітку за рахунок зниження ціни можна буде економити. У той же час тим, у кого газове опалення, експерт радить звернути увагу на річний тариф.

«У цій категорії взимку завжди споживання газу зростає, а тариф підвищується. Тому для таки споживачів, можливо, було б цікаво зафіксувати річну ціну. Але, знову ж таки, ми не знаємо, якою буде наступна зима», – каже Андрій Никончук.

При цьому експерти звертають увагу, що споживачі, які використовують газ для опалення житла, навіть з річним тарифом взимку будуть платити більше, ніж влітку. Адже взимку витрата газу зростає, а річний тариф – це не абонплата. Наприклад, влітку сім'я споживає три кубометри газу (для приготування їжі), а в опалювальний період – 300 кубометрів. Відповідно, навіть якщо платити за одним і тим же тарифом, взимку витрати будуть набагато більшими.

Економічний експерт Борис Кушнірук вважає, що введення річного тарифу на газ не вирішить ні проблему захисту споживачів, ні проблему боргів, ні інші проблеми цього ринку.

«Просто вводячи річний тариф, уряд просто перекладає всі ризики, пов'язані з подорожчанням, на населення і на облгази. Причому досвід показує, що облгази в результаті легко знімають з себе ці обов'язки і перекладають їх на «Нафтогаз». Якщо в розпал опалювального сезону виявиться, що газ подорожчав більш, ніж передбачалося, і у них не вистачить ресурсів, «Нафтогаз» змушений буде виконувати функцію «постачальника останньої надії». Уряд не має реальних механізмів, щоб поставити на місце облгази», – попереджає Борис Кушнірук.

На його думку, щоб споживачі дійсно могли платити за газ одну і ту ж суму, незалежно від пори року, потрібно повертати абонплату за газ і, до речі, за опалення. А також змусити газові компанії запасатися газом влітку, коли ціни на нього мінімальні.

«Потрібно зробити три речі, причому одночасно. По-перше, зобов'язати облгази купувати річний обсяг газу в другому кварталі, коли ціни низькі. Тоді у них буде ресурс, який гарантує, що вони зможуть постачати потрібний обсяг газу в опалювальний сезон. І наявність цього ресурсу дозволить розрахувати річний тариф на газ – це другий необхідний крок. І третій крок – потрібно ввести абонентську плату за газ, розподіливши передбачувані витрати на рік, рівномірно на кожен місяць. Це не тільки знизить навантаження на споживачів взимку, але і дозволить облгазам акумулювати кошти для закупівлі потрібних обсягів газу», – каже Борис Кушнірук.

Крім того, експерт підкреслює, що введення річного тарифу для населення ніяк не вирішує проблему зростання цін на опалення для жителів багатоповерхових будинків. На його переконання, в цій сфері доцільно також повернути абонплату, щоб зменшити платіжки в опалювальний період.

Джерело: Сегодня