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    Економіка та фінанси

    До 2025 року Група «Метінвест» вкладе в екологічні проєкти $413 млн, – гендиректор

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    Щоб Україна змогла стати вуглецево-нейтральною до 2050 року, знадобляться значні фінансові вкладення - До 2025 року Група «Метінвест» вкладе в екологічні проєкти $413 млн, – гендиректор
    Щоб Україна змогла стати вуглецево-нейтральною до 2050 року, знадобляться значні фінансові вкладення

    Правильно було б продовжити терміни досягнення вуглецевого нейтралітету для України в порівнянні з європейськими виробниками», – вважає Риженков

    Починаючи з 2012 року підприємства Групи «Метінвест» знизили кількість шкідливих викидів у повітря на третину. Про це повідомив гендиректор Групи «Метінвест» Юрій Риженков, у своїй колонці НВ.

    «Зниження викидів шкідливих речовин у довкілля – загальносвітовий тренд, і Україна його безсумнівно підтримує. Як лідер української металургії ми представляємо Україну в цьому секторі на світовій арені, і для нас дуже важливо бути як мінімум на рівні європейських колег», – говорить Юрій Риженков.

    За останні 10-20 років, європейські компанії отримують підтримку для екологічних проєктів гранти, дотації, повернення відсотків і тепер ця підтримка продовжиться вже в межах нової програми Європейської Комісії Green Deal. Але для українських металургів умови інші – вони повинні вкладати власні кошти.

    «Українські ж компанії працювали в інших умовах – фінансуючи проєкти модернізації виключно з власних коштів і не маючи державних інструментів фінансової підтримки. Більш того, вони досі не мають такого доступу до фінансових ресурсів, на відміну від своїх європейських конкурентів. Тому правильно було б продовжити терміни досягнення вуглецевого нейтралітету для України в порівнянні з європейськими виробниками», – вважає Юрій Риженков.

    Щоб Україна змогла стати вуглецево-нейтральною до 2050 року, знадобляться значні фінансові вкладення. Тільки за останні 10 років Група інвестувала $344 млн в екологічні проєкти, нагадав гендиректор Групи «Метінвест» Юрій Риженков.

    Нагадаємо, що «Метінвест» додатково обладнає 220 кисневих точок в чотирьох медичних закладах Маріуполя.

    Теги: Україна дотації повітря
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