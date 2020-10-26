«Метінвест» додатково обладнає 220 кисневих точок в чотирьох медичних закладах Маріуполя
На будівництво нових кисневих постів компанія направила 17 млн грн
Маріупольські підприємства групи «Метінвест» обладнають прямою подачею кисню 220 ліжок в чотирьох медичних установах міста для більш ефективного лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією.
«Кількість хворих Covid-19 і потребують лікування в стаціонарі, на жаль, зростає. І металурги в черговий раз не залишилися в стороні і допомагають Маріуполю боротися з пандемією. У максимально стислі терміни ми обладнаємо додаткові кисневі точки в лікарнях міста, без яких неможливо швидке і ефективне лікування», – зазначив генеральний директор меткомбінату« Азовсталь »Енвер Цкітішвілі.
Роботи по підключенню обладнання для додаткової подачі кисню вже ведуться. До кінця жовтня в міській лікарні №4 імені Мацука до 41 обладнаному ліжку додадуться ще 90 точок подачі кисню в трьох відділеннях.
У міській лікарні №9 обладнають 90 нових кисневих точок і всього їх тут стане 112. У Маріупольській міській лікарні №1 приєднають до кисню 40 ліжок для лікування легеневих захворювань.
Після закінчення монтажних робіт, в маріупольських медустановах буде 323 ліжка з підключеними кисневими точками, а меткомбінат імені Ілліча буде подавати лікарням кисень в необхідному обсязі до закінчення пандемії.
«Ми робимо все можливе, щоб допомогти лікарям рятувати життя людей. Не тільки обладнаємо нові кисневі точки, але і забезпечуємо лікарні життєво необхідним киснем в повному обсязі. Я вірю, що спільними зусиллями бізнесу і міста вдасться стримати поширення Covid-19 і забезпечити якісне лікування хворих», – підкреслив генеральний директор меткомбінату імені Ілліча Тарас Шевченко.
Відзначимо, в березні група «Метінвест» інвестувала 7 млн грн в облаштування точок забезпечення киснем і проведення нових киснепроводах в трьох медустановах Маріуполя – в міських лікарнях №4 і №9, а також інфекційному відділенні лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД).
Нагадаємо, що Київ виділив ще 30 млн грн на засоби захисту для медиків.