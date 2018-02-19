Дотації для курячого олігарха Косюка схожі на корупційну схему - експерт

Компанії Юрія Косюка отримали 1,4 млрд грн із 4 млрд грн державних дотацій

Компанії «Миронівського хлібопродукту» (бренд «Наша Ряба»), що належать Юрію Косюку, отримали 1,4 млрд грн державних дотацій - це третина загальної суми дотацій, що виділяються на агросектор. Такий стан речей схожий на корупційну схему і формування олігархічної структури, повідомляється в колонці редактора «Економічної



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бізнесмен Юрій Косюк

Компанії Юрія Косюка отримали 1,4 млрд грн із 4 млрд грн державних дотацій

Компанії «Миронівського хлібопродукту» (бренд «Наша Ряба»), що належать Юрію Косюку, отримали 1,4 млрд грн державних дотацій - це третина загальної суми дотацій, що виділяються на агросектор. Такий стан речей схожий на корупційну схему і формування олігархічної структури, повідомляється в колонці редактора «Економічної правди» Дмитра Денкова.

Як йдеться у матеріалі, сума державних дотацій на агросектор складає 4 млрд гривень. Але перелік напрямків галузі, які можуть ці дотації отримати, обмежений. Наприклад, там немає сільгосппідприємств по вирощуванню зернових, частка яких близько 75% українського агросектора.

«Як же пояснити, що приватний агрогігант «Миронівський хлібопродукт» і пан Косюк, який очолює рейтинги найбагатших людей України та світу, потрапив в перелік найбільш нужденних? Найбільший виробник м'яса птиці в Україні з часткою 50% і провідний постачальник його в Європу, володар найсучасніших виробничих і переробних потужностей, експортер сільськогосподарської продукції, отримує 35% дотацій всього АПК України з державного бюджету», - йдеться в матеріалі.

У той же час, домашні господарства, які більше потребують допомоги держави, взагалі не отримують ні копійки.

«Виділення 35% фінансової державної підтримки всього АПК для одного пана Косюка навряд чи можна назвати дотаціями. Більш схоже на чергову корупційну схему і формування олігархічної структури за відповідну винагороду», - вважає директор Інституту економіки і прогнозування НАНУ Валерій Геєць.

На думку автора, якщо сума дотацій не покриває потреб всього сектора, державну підтримку повинні отримати саме ті, хто її дійсно потребує.

Раніше повідомлялося, що Косюк за півроку отримав з бюджету 42% всіх дотацій для аграріїв.

Наприкінці січня ЗМІ повідомили, що «курки» Косюка отримають ще більше дотацій від Гройсмана.