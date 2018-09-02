  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Другий енергоблок Хмельницької АЕС зазнає модернізації

    • Розсилка
    ХАЕС - Другий енергоблок Хмельницької АЕС зазнає модернізації
    ХАЕС

    Енергоблок Хмельницької АЕС відключено від мережі

    Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту тривалістю 80 діб. Про це повідомила прес-служба «Енергоатому».

    За її даними, відключення відбулося 2 вересня 2018 року о 01:15.

    У ході ремонтної кампанії буде реалізовано низку заходів з реконструкції та модернізації, заміни певної кількості вузлів, агрегатів, деталей тощо.

    При перехідних процесах відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

    Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

    Довідка. Хмельницька АЕС (ХАЕС) – розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в Західному регіоні України.
    Читайте також
    енергетика Хмельницька АЕС АЕС ремонт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ