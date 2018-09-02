Другий енергоблок Хмельницької АЕС зазнає модернізації



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ХАЕС

Енергоблок Хмельницької АЕС відключено від мережі

Енергоблок №2 Хмельницької АЕС відключено від енергомережі для проведення капітального планово-попереджувального ремонту тривалістю 80 діб. Про це повідомила прес-служба «Енергоатому».

За її даними, відключення відбулося 2 вересня 2018 року о 01:15.

У ході ремонтної кампанії буде реалізовано низку заходів з реконструкції та модернізації, заміни певної кількості вузлів, агрегатів, деталей тощо.

При перехідних процесах відключення енергоблока порушень умов та меж безпечної експлуатації не було.

Радіаційний стан на промисловому майданчику та у прилеглих регіонах не зазнавав змін, знаходиться на рівні, відповідному нормальній експлуатації енергоблоків, і не перевищує природних фонових значень.

Довідка. Хмельницька АЕС (ХАЕС) – розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей в Західному регіоні України.