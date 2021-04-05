  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 12,5% у першому кварталі цього року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 12,5% у першому кварталі цього року

    За 2020 рік ДТЕК Нафтогаз видобув 1,84 млрд куб. м газу, встановивши рекорд в історії приватного газовидобутку України

    ДТЕК Нафтогаз видобув 475,68 млн куб. м природного газу за І квартал 2021 року та збільшив видобуток на 12,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

    Зростання видобутку компанія досягла завдяки введенню в експлуатацію нових високодебітних свердловин на Мачухському родовищі у другій половині 2020 року, проведенню заходів з інтенсифікації свердловин діючого фонду і впровадженню інноваційних технологій по всьому виробничому ланцюжку.

    Нагадаємо, що за 2020 рік ДТЕК Нафтогаз видобув 1,84 млрд куб. м газу, встановивши новий рекорд в історії приватного газовидобутку України.

    Нагадаємо, за 2020 рік компанії групи ДТЕК Нафтогаз сплатили 2,7 млрд грн податкових відрахувань, з яких 174 млн грн було спрямовано до місцевих бюджетів. Ця сума включає податок на додану вартість, податок на прибуток, ренту та інші відрахування.

    Теги: газ економіка ДТЕК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies