ДТЕК Нафтогаз збільшив видобуток газу на 12,5% у першому кварталі цього року

За 2020 рік ДТЕК Нафтогаз видобув 1,84 млрд куб. м газу, встановивши рекорд в історії приватного газовидобутку України

ДТЕК Нафтогаз видобув 475,68 млн куб. м природного газу за І квартал 2021 року та збільшив видобуток на 12,5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Зростання видобутку компанія досягла завдяки введенню в експлуатацію нових високодебітних свердловин на Мачухському родовищі у другій половині 2020 року, проведенню заходів з інтенсифікації свердловин діючого фонду і впровадженню інноваційних технологій по всьому виробничому ланцюжку.

Нагадаємо, що за 2020 рік ДТЕК Нафтогаз видобув 1,84 млрд куб. м газу, встановивши новий рекорд в історії приватного газовидобутку України.

Нагадаємо, за 2020 рік компанії групи ДТЕК Нафтогаз сплатили 2,7 млрд грн податкових відрахувань, з яких 174 млн грн було спрямовано до місцевих бюджетів. Ця сума включає податок на додану вартість, податок на прибуток, ренту та інші відрахування.