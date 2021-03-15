ДТЕК Нафтогаз перерахував 2,7 млрд грн податків до державного бюджету за 2020 рік

Починаючи з 2013 року ДТЕК Нафтогаз перерахував 30 млрд грн до державного бюджету України.

За 2020 рік компанії групи ДТЕК Нафтогаз сплатили 2,7 млрд грн податкових відрахувань, з яких 174 млн грн було спрямовано до місцевих бюджетів. Ця сума включає податок на додану вартість, податок на прибуток, ренту та інші відрахування.

ДТЕК Нафтогаз традиційно входить до топ-20 найбільших платників податків України. Так, за підсумками 2019 року компанія ПрАТ «Нафтогазвидобування», основний видобувний актив ДТЕК Нафтогаз, стала четвертою за сумою сплачених податків серед усіх нафтогазовидобувних компаній України і першою – серед приватних нафтогазовидобувників.

Варто зазначити, що, починаючи з 2013 року ДТЕК Нафтогаз перерахував 30 млрд грн до державного бюджету України.

Нагадаємо, що у 2020 році, після чотирирічного періоду стабільного збереження рівня видобутку на базових родовищах, ДТЕК Нафтогаз вийшов на нову динаміку розвитку і продемонстрував зростання на 11%. Видобуток компанії за результатами минулого року склав 1,84 млрд куб. м газу, що стало новим рекордом приватного українського газовидобування.