Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ДТЕК відновлює електрику на Донеччині. Світло в оселях мають ще 1,5 тисячі родин

Ірина Глотова
glavcom.ua
ДТЕК відновлює електрику на Донеччині. Світло в оселях мають ще 1,5 тисячі родин
Родини на Донеччині отримали електрику
фото: www.fonstola.ru

На Донеччині продовжується відновлення мереж

Протягом доби фахівці ДТЕК Донецькі електромережі з дозволу військових повернули електропостачання жителям п'яти населених пунктів на прифронтовій Донеччині.  Це повідомили ДТЕК Донецькі електромережі.

«Майже 1,5 тисячі родин знову зі світлом. Фахівці енергокомпанії розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт»,– йдеться на сайті компанії.

Ситуація в області залишається дуже складною. Наразі без електропостачання 94 населених пункти, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України.

У ДТЕК Донецькі електромережі додали, що їхні фахівці працюють безперервно працюють вже 330 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим.

Читайте також: 

Теги: електроенергія військові ДТЕК

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

ДТЕК відновлює електрику на Донеччині. Світло в оселях мають ще 1,5 тисячі родин
ДТЕК відновлює електрику на Донеччині. Світло в оселях мають ще 1,5 тисячі родин
Нафта дешевшає: побоювання щодо рецесії знову зростають
Нафта дешевшає: побоювання щодо рецесії знову зростають
Мінекономіки: Україна хоче відкрити морські порти для експорту сталі
Мінекономіки: Україна хоче відкрити морські порти для експорту сталі
У Держспецзв’язку повідомили, де найгірша ситуація зі зв’язком
У Держспецзв’язку повідомили, де найгірша ситуація зі зв’язком
«Нафтогаз» у Давосі домовився про додаткові обсяги газу для України
«Нафтогаз» у Давосі домовився про додаткові обсяги газу для України
Україна вперше продала морський порт
Україна вперше продала морський порт

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Епіфаній у Лаврі: українців знову вразило вбрання митрополита
18K
За кілька тижнів ми зрозуміємо, чи виживе Україна – Дуда
16K
Яка ситуація під Бахмутом і Соледаром: дані розвідки США
15K
19 січня – Водохреще або Йордан: звичаї, прикмети, заборони
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
7631
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка

Новини

Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Сьогодні, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Сьогодні, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Сьогодні, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
Вчора, 14:49
«Думали, що це ракета»: очевидці розповіли деталі про падіння гелікоптера
Вчора, 14:14
Стало відомо, хто ще з посадовців МВС загинув під час трагедії у Броварах (фото)
Вчора, 13:18

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту