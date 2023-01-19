ДТЕК відновлює електрику на Донеччині. Світло в оселях мають ще 1,5 тисячі родин

На Донеччині продовжується відновлення мереж

Протягом доби фахівці ДТЕК Донецькі електромережі з дозволу військових повернули електропостачання жителям п'яти населених пунктів на прифронтовій Донеччині. Це повідомили ДТЕК Донецькі електромережі.

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«Майже 1,5 тисячі родин знову зі світлом. Фахівці енергокомпанії розпочинають ремонти одразу, щойно стихають обстріли та військові надають дозвіл на проведення робіт»,– йдеться на сайті компанії.

Ситуація в області залишається дуже складною. Наразі без електропостачання 94 населених пункти, де фахівці енергокомпанії не мають доступу до проведення робіт. Енергетики обов’язково повернуть світло всім жителям області, щойно отримають дозвіл на проведення робіт від Збройних Сил України.

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У ДТЕК Донецькі електромережі додали, що їхні фахівці працюють безперервно працюють вже 330 добу та відновлюють обладнання та лінії одразу ж, щойно це стає можливим.