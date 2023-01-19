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Україна отримає ще 600 ракет Brimstone

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна отримає ще 600 ракет Brimstone
Brimstone може визначати, де на ціль найкраще завдати удару, завдавши найбільшої шкоди
фото ілюстративне

Британія також надішле Україні щонайменше три батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155

Велика Британія збирається передати Україні 600 ракет Brimstone у рамках пакету військової допомоги. Про це повідомив міністр оборони Британії Бен Воллес, передає The Guardian.

Воллес зазначив, що Британія «розблокувала» низку пакетів військової допомоги за останній рік і «йде далі», передаючи Україні ескадрон основних бойових танків Challenger 2.

Крім того, за його словами, Британія також надішле Україні щонайменше три батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155, ряд броньованих машин, включаючи Bulldog.

«Сьогодні я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою», – додав посадовець.

Brimstone – це ракета типу «вистрілив і забув», в яку дані про наведення завантажуються перед запуском офіцером із систем озброєння. Після виходу із пускової установки, ракетний двигун розганяє ракету до надзвукової швидкості. Цей двигун має короткий час горіння та дуже низький рівень димоутворення, забезпечуючи дуже незначний зоровий та інфрачервоний слід, що зводить до мінімуму можливість виявлення ворожими давачами.

Ракета програмується для пристосування до певних вимог кожного окремого завдання. Можна запрограмувати враження цілей суворо у відповідному місці (наприклад, що знаходяться поруч із дружніми силами) і самознищуватися, якщо ціль у зазначеній області знайти не вдається.

Brimstone має можливість визначати, де на ціль найкраще завдати удару, завдавши найбільшої шкоди. Удосконалений набір датчиків ракети, передбачає високочастотний радар міліметрового діапазону, який дозволяє зброї визначати місце розташування цілі. Можливо запрограмувати ракету на ураження цілей з певною сигнатурою радіолокації, наприклад, патрульних катерів. Оскільки в повітрі може бути до двадцяти чотирьох ракет, система наведення має алгоритм, котрий забезпечує, що ракети вразять свої цілі в шаховому порядку, а не всі одночасно.

Раніше повідомлялося, що Британія додатково надасть Україні ще понад 200 одиниць бронетехніки.

Теги: ракета Велика Британія Україна війна росія окупанти

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