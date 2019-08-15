Економіка в Україні сягнула найвищого показника за останні 2,5 роки, – Держстат



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За даними Держстату, товарний експорт України у 1 півріччі також мав позитивну динаміку

Зростання економіки України у другому кварталі поточного року, порівняно з другим кварталом минулого року, склало 4,6%, що є найкращим результатом за останні 2,5 роки.

Про це повідомляє пресслужба уряду.

Як свідчать дані Державної служби статистики України, порівняно з першим кварталом поточного року, ріст склав 1,6%, що так само є піковим.

Досягнутий показник – це результат виваженої і системної економічної політики Уряду, направленої на зміцнення економічного потенціалу держави, та ознака подолання зовнішніх та внутрішніх негативних явищ, що гальмували розвиток країни протягом останнього часу.

Загалом економіка України зростає вже 14 кварталів поспіль.

Додамо також, що за даними Держстату, товарний експорт України у 1 півріччі також мав позитивну динаміку. Він зріс на 5,2% і склав 24,5 млрд дол. Частка країн ЄС становить 42% до загального обсягу експорту.