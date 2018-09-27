Екс-ліквідатору «Одеської ТЕЦ» повідомили про підозру за розтрату 28 млн грн



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Ілюстративне фото ПАТ «Одеська ТЕЦ»

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у липні 2017 року за власними напрацюваннями

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 26 вересня 2018 року повідомили колишньому арбітражному керуючому ПАТ «Одеська ТЕЦ» (99,989% належать державі) про підозру у розтраті майна підприємства. Попередня правова кваліфікація - ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє пресс-служба НАБУ.

За даними слідства, підозрюваний, призначений в грудні 2015 року керуючим санації ПАТ «Одеська ТЕЦ» , навесні 2016 року в порушення вимог законодавства, що регулює діяльність на ринку природного газу України, уклав договір між ПАТ «Одеська ТЕЦ» та комерційною компанією про постачання природного газу. Детективи НАБУ встановили, що ця компанія не мала технічної можливості виконати поставку, натомість кошти за договором в розмірі 28 млн грн від ПАТ «Одеська ТЕЦ» отримала.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у липні 2017 року за власними напрацюваннями.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

Банкрутство ПАТ «Одеська ТЕЦ» розпочато у 2001 році. В грудні 2015 року на підприємстві введено процедуру санації та призначено арбітражного керуючого, який, як встановило слідство, і здійснив розтрату 28 млн грн підприємства. Ця ж особа рішенням Господарського суду Одеської області в грудні 2016 року призначена ліквідатором ПАТ «Одеська ТЕЦ».