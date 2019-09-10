Ексголова НКРЕКП розкрив мотивацію НАБУ у справі «Роттердам+»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк Фото: Главком

Ексголова НКРЕКП звернув увагу на вибірковість НАБУ у розслідуванні, адже «Дюссельдорф+», не викликає запитань у детективів

Справа щодо «Роттердам+» необґрунтована та політично вмотивована, НАБУ не має жодних доказів. Про це написав ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Дмитро Вовк на своїй сторінці в Facebook.



Екс-голова НКРЕКП зазначив, що детективи НАБУ ігнорують рішення судів, що раніше довели законність запровадження формули «Роттердам+», а також наданих стороною захисту експертиз та досліджень, що обґрунтовували доцільність введення в Україні формульного ціноутворення.



«Ігнорування очевидних фактів проявляється у неврахуванні рішень судів, де чітко встановлено: прийняття «Роттердам+» в межах повноважень, обґрунтованість, безсторонність, пропорційність, урахування прав осіб на участь у процесі прийняття рішення тощо; формула визначення ціни на енергетичне вугілля т.з. «Роттердам+» є економічно обґрунтованою. Рішення судів ігнорувались для самопіару НАБУ та штучного затягування розслідування. В іншому випадку справа не мала бути відкрита у 2017 році. Або мала бути закрита ще у 2018 році», - написав Вовк.