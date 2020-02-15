Експерт надав сумний прогноз щодо підвищення пенсійного віку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Якщо не змінити соціальну політику, працюючі пенсіонери просто підуть «в тінь»

В Україні в черговий раз заговорили про підвищення пенсійного віку. І як один з аргументів на захист цього рішення влада призводить пенсійний вік в Європі – де він дійсно вищий. Сайт «Сьогодні» з’ясував у експертів, чи дійсно підвищення полегшить ситуацію з нестачею грошей у Пенсійному фонді.

Аналітик TeleTrade Сергій Родлер зазначає: підвищення пенсійного віку навряд чи здатне вирішити існуючі проблеми. А у випадку з Україною воно буде просто сприяти зростанню тіньової зайнятості, через що бюджет буде отримувати ще менше коштів.

«Пенсійна реформа йде вже майже десятиліття, але істотних позитивних результатів досягти не вдалося: в 2020 році уряд збільшить витрати на покриття дефіциту Пенсійного фонду до 172,57 млрд грн, що на 5 млрд грн більше в порівнянні з 2019 роком. Чиновники докладають усіх зусиль, щоб позбутися від дефіциту не тільки за рахунок зниження розмірів виплат, а й скорочення кількості пенсіонерів: підвищують вік, знижують коефіцієнт страхового стажу тощо, а значить, розраховувати на значне збільшення пенсій не варто», – зазначив Родлер.

Експерт пояснює: потрібно розвивати соціальну політику в країні. Адже після виходу на пенсію в європейських країнах люди припиняють активну діяльність, а в Україні ж продовжує працювати понад 2,5 млн осіб. І це тільки ті з них, кого зміг виявити Пенсійний фонд.

Читайте також: