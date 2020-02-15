Справа про повалення Яценюка. Нові подробиці

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Кримінальну справу за статтею «Втручання у діяльність державного діяча» розслідує Головне слідче управління Нацполіції України

Печерський райсуд Києва на два місяці продовжив Головному слідчому управлінню Національної поліції досудове розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 344 КК України («Втручання у діяльність державного діяча»), в якому фактично потерпілою стороною виступає колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 30 січня.

Слідчі Нацполіції зареєстрували провадження 7 лютого 2019 року, відреагувавши на звернення двох народних депутатів та численні публічні заяви екснардепа-втікача Олександра Онищенка. Зокрема, останній публічно заявляв, що отримав вказівку організувати антикампанію проти прем’єр-міністра Арсенія Яценюка. Після чого, за його словами, рейтинг прем’єра упав з 30% до 1%. Медійна антикомпанія тривала 10 місяців і щомісяця на неї начебто витрачали $3 млн. Під стінами Кабінету міністрів працювало наметове містечко, в якому з ранку до вечора активісти анонсували «тарифний Майдан» та вимагали відставки уряду Яценюка. У квітні 2016 року Арсеній Яценюку був змушений подати у відставку.

Старший слідчий поліції Денис Давидюк у клопотанні до суду зазначив, що протягом року підрозділ кіберполіції отримав ряд доручень: переглянути Інтернет-ресурси на предмет виявлення образливих, негативних, компрометуючих даних стосовно Арсенія Яценюка, а також заклики до участі у мітингах з вимогою його відставки, пропозицій оплати за участь у мітингах; підготувати стенограми ефіру ток-шоу «Чорне дзеркало» (виходило на телеканалу «Інтер») і ток-шоу «Український формат» на Newsone; віднайти оригінальний зміст публікації нардепа VIII скликання Олександра Онищенка, опублікованого в британському виданні The Independent.

«На даний час за результатами проведення слідчих дій у кримінальному провадженні не отримано достатніх доказів для вручення обґрунтованої підозри особам, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 344 КК України. Водночас на даний час необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій: допитати свідків кримінального правопорушення; оглянути документацію; встановити інші можливі факти незаконних дії відносно колишнього прем`єр-міністра України Яценюка», - зазначено в судовій ухвалі.

Як відомо, колишній народний депутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. Правоохоронці підозрюють його в корупційній схемі, яка завдала збитків державі у розмірі близько 3 млрд грн.

3 грудня 2019 року стало відомо, що Онищенка затримали в Німеччині 29 листопада. Через два місяці він попросив політичного притулку.