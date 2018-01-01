Експерт про тарифи: треба не говорити, а довести реформи до логічного результату

Енергоексперт назвав популізмом дискусії політиків про тарифи

Глава Всеукраїнської громадської організації «Енергетична асоціація України» Василь Котко назвав відвертим популізмом дискусії політиків і депутатів навколо реформ на енергоринку і тарифних питань. Про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу телеканалу ICTV «Свобода слова», де обговорювалися питання впровадження



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Енергоринок України потребує реформування

Енергоексперт назвав популізмом дискусії політиків про тарифи

Глава Всеукраїнської громадської організації «Енергетична асоціація України» Василь Котко назвав відвертим популізмом дискусії політиків і депутатів навколо реформ на енергоринку і тарифних питань. Про це він заявив в ефірі політичного ток-шоу телеканалу ICTV «Свобода слова», де обговорювалися питання впровадження RAB-тарифів.

«Рівень нашої дискусії відверто непрофесійний. Всі учасники змагалися в основному в тому, щоб сподобатися публіці, покритикувати все, що завгодно, замість того, щоб обговорювати RAB-тарифи (що в них добре, що погано). І основне - ніхто не пропонував, що необхідно зробити. А ті пропозиції, які тут прозвучали, вони виключно популістичні», - сказав Котко.

За словами енергоексперта, Україні вкрай важливо реформувати енергоринок. Це частина зобов'язань України перед міжнародною спільнотою. «Ми стали на шлях реформ. Не всі реформи популярні, не всі реформи всім подобаються. Але необхідно бути послідовними. Тільки тоді ми, нарешті, виліземо з цієї ями, в якій ми зараз знаходимося», - зазначив експерт.

Нагадаємо, 10 січня було опубліковано постанову НКРЕКП про введення RAB-тарифів для обленерго, що буде стимулювати останніх до скорочення витрат і модернізації мереж.

За словами експертів, досвід розвинених країн свідчить про високу ефективність стимулюючого регулювання. Великобританії вдалося вдвічі скоротити витрати розподільних компаній і тарифи на передачу електроенергії за 15 років. У Румунії зношеність активів зменшилася з 75% до 48% протягом 2004-2011 років. Крім того, в розвинених країнах RAB-тарифи надаються з метою поліпшення якості послуг: зменшення кількості відключень споживачів, поліпшення якості електроенергії.