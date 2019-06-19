Експерт розвіяв міфи про підвищення тарифів на електроенергію



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Експерт Юрій Корольчук прокоментував поширену ЗМІ інформацію щодо зростання з липня ціни на електроенергію від постачальника «останньої надії» на 30%

Напередодні запуску нового ринку електроенергії ЗМІ поширюють міфи про підвищення вартості тарифів. Про це написав член спостережної ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук в Facebook, коментуючи поширену ЗМІ інформацію щодо зростання з липня ціни на електроенергію від постачальника «останньої надії» на 30%.

«Мова йде про «Укрінтеренерго» - компанію, яка є постачальником «останньої надії». І її частка на ринку становить 1,5% - трохи менше 2 млрд. кВт-год. Тому не можна говорити, що такий обсяг є серйозним ціновим показником і може вплинути на ріст тарифів взагалі», - написав експерт.

Також Корольчук звернув увагу, що ЗМІ через необізнаність ототожнили клієнтів компанії «Укрінтеренерго» з обленерго і на цій підставі зробили висновок про збільшення тарифів для їх споживачів.

«Як виявилося не до всіх у країні дійшли новини про те, що обленерго – це вже далеко не ті обленерго, які були іще навіть у 2018 році. Компанії розділилися на два сегменти – постачання (продаж) і розподіл (транспортування). І тому ставити знак дорівнює між 34 клієнтами і 34 обленерго – не можна. Обленерго займаються розподілом, а не продажем. Радше, мова йде про 34 компанії (не обленерго), які займаються продажем електроенергії. Ну, буває, сплутали мережі (проводи) і трейдерів (офіси продавців)», - відзначив експерт.

Корольчук наголосив, що після запуску нової моделі ринку електроенергії тарифи для населення не зростуть.

«Шкода, що подібна рутинна і робоча інформація перетворюється у черговий міф і лише зайвий раз лякає і так нервового українського споживача. Наразі потрібно пам’ятати: тарифи на електроенергію не зростають», - написав Корольчук.

Нагадаємо, відповідно до ухваленого Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії», новий ринок електроенергії, який функціонуватиме у відповідності із стандартами ЄС, має бути запроваджено 1 липня 2019 року. За законом, угода з постачальником «останньої надії» гарантує постачання електроенергії, якщо споживач не уклав договір з іншим постачальником. Постачальником «останньої надії» уряд визначив компанію «Укрінтеренерго».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 5 червня заявив, що ринок електроенергії буде запущено вчасно, та запевнив, що тарифи на електроенергію для населення не зростуть.

Джерело: Обозреватель