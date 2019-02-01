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    Економіка та фінанси

    Експорт товарів за рік зріс на 9,2%

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    Частка країн ЄС у загальному експорті товарів зросла до 37,6%, - НБУ - Експорт товарів за рік зріс на 9,2%
    Частка країн ЄС у загальному експорті товарів зросла до 37,6%, - НБУ

    У 2018 році найсуттєвіше збільшилися поставки української продукції до країн ЄС – на 15,5%

    Експорт товарів з України за рік зріс на 9,2% - до 43,3 млрд дол. США. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

    Як зазначається, продаж продовольчих товарів за кордон збільшився на 4,8%, насамперед завдяки високому врожаю зернових – вартісні обсяги поставок зернових культур зросли на 11,4%. «Експорт чорних і кольорових металів збільшився на 15,3% р/р завдяки сприятливій ціновій кон’юнктурі», - додали у Нацбанку.

    Найсуттєвіше у 2018 році збільшилися поставки української продукції до країн ЄС – на 15,5%.

    «Як наслідок, частка країн ЄС у загальному експорті товарів зросла до 37,6% (порівняно з 35,6% у 2017 році). Водночас частка країн Азії скоротилася з 32,4% до 31,5%, а частка Росії – з 8,5% до 7,0%», - додали у НБУ.

    У 2018 році також збільшився обсяг експорту послуг (на 10,6%), насамперед за рахунок послуг ІТ-сектора, переробки давальницької сировини та надання послуг у сфері туризму. Зростання імпорту послуг було дещо повільнішим (8,0%) та забезпечувалося збільшенням витрат подорожуючих за кордон українців та вищим попитом на транспортні та інші ділові послуги. «У результаті профіцит торгівлі послугами збільшився до 1,5 млрд дол. США», - вказали у Нацбанку.

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