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    Економіка та фінанси

    Forbes оцінив статки найбагатшої жінки світу у 49,3 млрд доларів

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    За минулий рік статки Француази Беттанкур-Майєрс зросли на 17%, або на 7,1 млрд доларів - Forbes оцінив статки найбагатшої жінки світу у 49,3 млрд доларів
    За минулий рік статки Француази Беттанкур-Майєрс зросли на 17%, або на 7,1 млрд доларів

    Найбагатшою жінкою світу журнал Forbes назвав Франсуазу Бетанкур-Майерс

    Журнал Forbes назвав спадкоємицю косметичної імперії L'Oréal Франсуазу Бетанкур-Майерс найбагатшою жінкою світу. Її родині належить 33% акцій косметичного гіганта. 

    Статки Франсуази Бетанкур-Майерс оцінюється в 49,3 млрд доларів. У списку найбагатших людей світу вона на 14-му місці. За минулий рік статки Француази Беттанкур-Майєрс зросли на 17%, або на 7,1 млрд доларів. 

    Раніше найбагатшою жінкою світу Forbes називав матір Франсуази і дочку засновника компанії L'Oréal Ежена Шюллера - Ліліан Бетанкур. До списку найбагатших людей світу вона вперше потрапила в 1987 році, коли Forbes став публікувати свої рейтинги.

    Нагадаємо, на першому місці рейтингу найбагатших людей планети, за версією журналу Forbes, - засновник і генеральний директор Amazon Джефф Безос зі статками 139 млрд доларів.

    Джерело: Кореспондент.net

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