Forbes оцінив статки найбагатшої жінки світу у 49,3 млрд доларів



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За минулий рік статки Француази Беттанкур-Майєрс зросли на 17%, або на 7,1 млрд доларів

Найбагатшою жінкою світу журнал Forbes назвав Франсуазу Бетанкур-Майерс

Журнал Forbes назвав спадкоємицю косметичної імперії L'Oréal Франсуазу Бетанкур-Майерс найбагатшою жінкою світу. Її родині належить 33% акцій косметичного гіганта.

Статки Франсуази Бетанкур-Майерс оцінюється в 49,3 млрд доларів. У списку найбагатших людей світу вона на 14-му місці. За минулий рік статки Француази Беттанкур-Майєрс зросли на 17%, або на 7,1 млрд доларів.

Раніше найбагатшою жінкою світу Forbes називав матір Франсуази і дочку засновника компанії L'Oréal Ежена Шюллера - Ліліан Бетанкур. До списку найбагатших людей світу вона вперше потрапила в 1987 році, коли Forbes став публікувати свої рейтинги.

Нагадаємо, на першому місці рейтингу найбагатших людей планети, за версією журналу Forbes, - засновник і генеральний директор Amazon Джефф Безос зі статками 139 млрд доларів.

Джерело: Кореспондент.net