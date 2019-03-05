Журнал Forbes назвав найбагатшу людину світу



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Глава Amazon Джефф Безос другий рік поспіль очолив рейтинг найбагатших людей планети

За минулі 20 років звання найбагатшої людини світу отримували лише четверо осіб

Керівник і один із власників акцій американської компанії Amazon Джефф Безос другий рік поспіль очолив щорічний рейтинг найбагатших людей планети за версією журналу Forbes.

Про це 4 березня повідомили на офіційному сайті видання. Публікація повного списку запланована на 5 березня.

На даний момент оприлюднено розмір статків Безоса. Журнал оцінив його в $131 млрд - за минулий рік Безос розбагатів на $19 млрд.

За минулі 20 років звання найбагатшої людини світу отримували лише четверо осіб. Засновник інвестиційного холдингу Berkshire Hathaway Inc. Уоррен Баффет посідав перший рядок рейтингу Forbes одного разу, мексиканський бізнесмен Карлос Слім був найбагатшою людиною в світі від 2010 до 2013.

Засновнику компанії Microsoft Біллу Гейтсу вдалося очолити рейтинг 12 разів в період від 2001 до 2017 рік.

У 2018 році журнал оцінив статки Безоса в $112 млрд, що дозволило йому випередити Гейтса з його $90 млрд.

Разом з цим, головна інтрига полягає у тому, чи зможе Безос утриматись на цій позиції наступного року. Він зараз розлучається і може втратити половину своїх статків. Це зробить його дружину Маккензі найбагатшою жінкою планети. Проте поки що суд не виніс офіційне рішення у цій справі.

До слова, вересні 2018 року ринкова вартість Amazon досягла $1 трлн.