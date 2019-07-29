«Гарантований покупець» позивається до «Укренерго» на 1,58 млрд грн



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До 14 та 24 числа розрахункового місяця оператор системи передачі – ДП «НЕК «Укренерго» – має здійснити повну та своєчасну оплату авансового платежу гарантованому покупцю за перші 20 днів розрахункового місяця

«Гарантований покупець» 26 липня 2019 року направило до Господарського суду Києва позовну заяву про стягнення авансового платежу з ДП «НЕК «Укренерго»

Державне підприємство «Гарантований покупець» 26 липня 2019 року направило до Господарського суду Києва позовну заяву про стягнення авансового платежу з ДП «НЕК «Укренерго». Розмір зазначеного платежу становить 1,58 млрд грн. Розрахунки приведені на підставі даних про прогнозовані обсяги електричної енергії, відпущеної виробниками за «зеленим» тарифом.

Зазначається, що причиною позову стало невиконання з боку ДП «НЕК «Укренерго» своїх зобов’язань з оплати «Гарантованому покупцю» прогнозної величини послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів розрахункового місяця (за період з 01.07.2019 по 20.07.2019).

Нагадаємо, до 14 та 24 числа розрахункового місяця оператор системи передачі (ОСП) – ДП «НЕК «Укренерго» – має здійснити повну та своєчасну оплату авансового платежу гарантованому покупцю за перші 20 днів розрахункового місяця. Проте зі старту роботи нового ринку електроенергії – 1 липня 2019 року – оператор системи передачі жодного разу не розрахувався з Гарантованим покупцем.

Як повідомляли ЗМІ, 27 червня Окружний адмінсуд Києва в результаті позову АТ «Нікопольський завод феросплавів» призупинив дію постанов НКРЕКП, якими встановлювалися тарифи Укренерго на передачу та диспетчерське управління з 1 липня.

12 липня НКРЕКП прийняла нову Постанову, знизивши на 10% тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами з 1 серпня 2019 року - до 312,14 грн/МВт∙год.

22 липня АТ «Нікопольський завод феросплавів» знову звернулося з позовом щодо рішення Нацкомісії з метою скасувати нову Постанову.

Якщо Окружний адмінсуд Києва прийме рішення на користь підприємства, «Укренерго» не зможе купити електроенергію для компенсації технологічних втрат в мережах і не зможе гарантувати покупцеві компенсацію різниці між ринковими і «зеленим» тарифом.