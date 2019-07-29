«Гарантований покупець» позивається до «Укренерго» на 1,58 млрд грн
«Гарантований покупець» 26 липня 2019 року направило до Господарського суду Києва позовну заяву про стягнення авансового платежу з ДП «НЕК «Укренерго»
Державне підприємство «Гарантований покупець» 26 липня 2019 року направило до Господарського суду Києва позовну заяву про стягнення авансового платежу з ДП «НЕК «Укренерго». Розмір зазначеного платежу становить 1,58 млрд грн. Розрахунки приведені на підставі даних про прогнозовані обсяги електричної енергії, відпущеної виробниками за «зеленим» тарифом.
Зазначається, що причиною позову стало невиконання з боку ДП «НЕК «Укренерго» своїх зобов’язань з оплати «Гарантованому покупцю» прогнозної величини послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за перші 20 днів розрахункового місяця (за період з 01.07.2019 по 20.07.2019).
Нагадаємо, до 14 та 24 числа розрахункового місяця оператор системи передачі (ОСП) – ДП «НЕК «Укренерго» – має здійснити повну та своєчасну оплату авансового платежу гарантованому покупцю за перші 20 днів розрахункового місяця. Проте зі старту роботи нового ринку електроенергії – 1 липня 2019 року – оператор системи передачі жодного разу не розрахувався з Гарантованим покупцем.
Як повідомляли ЗМІ, 27 червня Окружний адмінсуд Києва в результаті позову АТ «Нікопольський завод феросплавів» призупинив дію постанов НКРЕКП, якими встановлювалися тарифи Укренерго на передачу та диспетчерське управління з 1 липня.
12 липня НКРЕКП прийняла нову Постанову, знизивши на 10% тариф НЕК «Укренерго» на передачу електроенергії магістральними та міждержавними мережами з 1 серпня 2019 року - до 312,14 грн/МВт∙год.
22 липня АТ «Нікопольський завод феросплавів» знову звернулося з позовом щодо рішення Нацкомісії з метою скасувати нову Постанову.
Якщо Окружний адмінсуд Києва прийме рішення на користь підприємства, «Укренерго» не зможе купити електроенергію для компенсації технологічних втрат в мережах і не зможе гарантувати покупцеві компенсацію різниці між ринковими і «зеленим» тарифом.