ЄС може не дати Україні 500 млн євро через рішення суду по тарифам «Укренерго», - експерт



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Бузаров: Можна припустити, що в разі продовження незаконних дій суддів, наші західні партнери цілком можуть вдатися до ефективного інструменту персональних санкцій

Рішення Окружного адмінсуду Києва, що призупинило на вимогу Нікопольського заводу феросплавів дію постанов НКРЕКП по встановленню тарифів компанії «Укренерго», може стати причиною відмови в наданні Україні макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Про це написав експерт з міжнародних та правових питань Андрій Бузаров на своїй сторінці в Facebook.

«Ключовий інтерес інвесторів в енергетиці – «зелена» енергетика. Тут інвестують як банки і міжнародні фінансові організації (ЄБРР, IFS), так і іноземні компанії (Норвезька Scaltec Solar, Китай, TIU Canada і т.д.). Відповідно, міжнародники уважно стежать за тим, що відбувається... Феросплавні заводи подали до Окружного адміністративного суду Києва позов про визнання протиправним рішення НКРЕКП про встановлення тарифу для «Укренерго». І суд став на сторону феросплавів. А в цьому тарифі якраз і були закладені кошти на розрахунки з виробниками «зеленої» електроенергії. Тому, через рішення суду тепер всі розрахунки на ринку з «зеленими» енерговиробників зупинені», - написав Бузаров.

На думку експерта, це викликає крайню стурбованість з боку західних партнерів, і можливі їх звернення до міжнародних судів, що негативно позначиться на іміджі України.

«Дуже не хотілося б, щоб справа дійшла до міжнародних судів, які іноземні інвестори напевно виграють. А імідж України програє - адже ще місяць не пройшов, як президент Зеленський в Канаді пообіцяв найкращі умови для інвесторів в українську зелену енергетику», - зазначив Бузаров.

Крім того, він не виключає, що якщо ситуація не буде вирішена в правовому порядку, західні партнери України можуть ввести персональні санкції проти суддів або ж відмовитися від виділення Україні макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро, запланованому в поточному році.

«Можна припустити, що в разі продовження незаконних дій суддів, наші західні партнери цілком можуть вдатися до ефективного інструменту персональних санкцій, наприклад проти суддів і членів їхніх сімей. Або ще гірше: вищезгадана допомога від ЄС не буде виділена. Західні країни точно вже вміють захищати свої інвестиції», - вважає Бузаров.

Нагадаємо, 1 липня запущений новий ринок електроенергії, відповідно до прийнятого в 2017 році Верховною Радою Законом України «Про ринок електричної енергії».

27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом акціонерного товариства «Нікопольський завод феросплавів» призупинив дію постанов НКРЕКП, що встановлювали тарифи для Національної енергокомпанії «Укренерго» на передачу електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Зазначені постанови були прийняті НКРЕКП для забезпечення функціонування нової моделі ринку електроенергії.