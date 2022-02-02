Газорозподільні компанії РГК у 2021 році сплатили 4,3 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів

РГК – технологічна компанія, що спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК забезпечують десятки тисяч робочих місць по всій Україні

За 2021 рік газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК перерахували до державного та місцевих бюджетів 4,3 млрд грн податків.

З них, 2,9 млрд грн до державного і 1,4 млрд грн до місцевих - що є істотним внеском у розвиток громад і відновлення економіки регіонів.

Газорозподільні компанії, що працюють під брендом РГК забезпечують десятки тисяч робочих місць по всій Україні і повністю виконують зобов’язання перед бюджетами усіх рівнів, роблячи свій внесок в розвиток економіки та місцевих громад. Соціальна відповідальність та податкова культура є базою для побудови партнерських відносин з суспільством.

«Ми завжди виступали за прозорість системи оподаткування та сплату податків у повному обсязі. Газорозподільні компанії, дбають про своїх працівників та впроваджують програми сталого розвитку, – зазначив генеральний директор РГК Олег Никоноров. – З початку пандемії газорозподільні компанії надають постійну допомогу лікарням. Цього року ми започатковуємо низку довгострокових проектів у партнерстві з місцевими громадами з питань освіти та екології, посилюючи соціальний вектор у політиці сталого розвитку».

РГК – це соціально-відповідальний бізнес, який є послідовним прихильником сталого розвитку. В компанії затверджена стратегія ESG, якою передбачена реалізація проекту «Чиста енергія» направленого на зменшення впливу на зовнішнє середовище. В рамках стратегії реалізуються програми створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального потенціалу та професійних навичок працівників компанії, покращення економічних та екологічних умов в регіонах присутності РГК.

Втілюючи проект «Чиста енергія», РГК рухається зі світовими лідерами в тренді декарбонізації і розвитку чистих видів енергії. В 2021 році компанія розпочала виробництво газорегулюючого обладнання сумісного з 20%-ою газоводневою сумішшю. Воно успішно пройшло тестування в серпні минулого року на п’яти водневих полігонах.

Регіональна газова компанія розбудовує найбільшу в Україні мережу РГК Освітніх просторів. На 1 січня 2022 року в різних областях України вже нараховувалось сім таких закладів. До кінця року мережа має розширитись до 16-ти.

РГК Освітні простори є базою для освіти 38 тис співробітників газорозподільних компаній. Вони стають освітніми хабами, в яких впроваджуються найсучасніші технології. Зокрема, в навчанні вперше використовуються VR-технології, в тому числі для підготовки лінійного персоналу.

В минулому році в декількох регіонах стартували проекти дуальної освіти та стипендіальні програми для студентів. Вони покликані допомогти молоді визначитись з професією та соціалізуватись ще під час навчання в середніх спеціальних та вищих навчальних закладах.

РГК впроваджує нові технології для покращення клієнтського досвіду більше ніж 8 млн. споживачів газу. Завдяки власним розробкам в сфері штучного інтелекту, для мобільних додатків була впроваджена функція розпізнавання фотопоказань приладів обліку газу, переданих клієнтами за допомогою мобільного додатку 104.ua.

РГК – технологічна компанія, що спеціалізується на операційних, виробничих, інжинірингових та R&D рішеннях для газорозподілу. Під брендом РГК працює 20 операторів ГРМ, в яких працює 38 тис фахівців. Вони обслуговують 250 тыс. км газопроводів та 8,4 млн. споживачів газу. Створені виробничі потужності та логістична мережа РГК забезпечують сучасним обладнанням потреби українського та розраховані на глобальні ринки.