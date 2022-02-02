Джонні Депп продасть власні картини у вигляді токенів

Частину коштів із торгів спрямують на благодійність

Джонні Депп презентував NFT-колекцію Never Fear the Truth. Токени є оцифрованими портретами друзів актора і людей, що його надихають, пише forklog.

Колекція складається з 11 тис. 111 NFT, проте Депп виставив на продаж тільки 10 тис. токенів. Інші актор розподілить серед команди проєкту, шанувальників та благодійних організацій. Чверть виручених коштів спрямують на благодійність.

NFT випущено на блокчейні Ethereum. Придбати роботи Деппа можна на офіційному сайті проєкту. Купити їх можуть лише користувачі, що перемогли у лотереї.

Вторинний продаж NFT відкриють на маркетплейсі Rarible. У майбутньому власники токенів отримають право купувати фізичні копії картин.

«Ми вирішили випустити серію портретів, але так, щоб отримати щось натомість. Можливість привітати моїх шанувальників і підтримати благодійні організації, які були такими важливими для моєї сім'ї, – неймовірний подарунок. Я сподіваюся, що ми зможемо створити навколо цих NFT нову спільноту друзів. Моя участь у цьому просторі лише починається», – сказав актор.

Що таке NFT

NFT є своєрідним розвитком ідеї криптовалют, пише ВВС. Як і традиційні цифрові гроші – біткоїн чи Ethereum – вони працюють на технології блокчейн.

Ключова відмінність тільки в одному: якщо одна «монета» біткоїну, наприклад, нічим не відрізняється від іншої «монети» біткоїну, то кожен NFT може бути унікальним (або мати обмежену кількість копій). Звідси і назва NFT – non fundgible-token (невзаємозамінний токен).

Якщо у вас є унікальний NFT-токен, можна бути впевненим: такого більше немає ні в кого.

Читайте також: