Гендиректора D.Trading розповів про фінансові результати компанії за 2020 рік

За словам Бутенка, фінансові результати D.Trading в певній мірі є також результатом успішної роботи на міжнародних ринках

У 2020 році чистий дохід D.Trading від реалізації продукції компанії склав 63,33 млрд грн

Компанія D.Trading почала повноцінну роботу з липня 2019 року, тому порівнювати фінансові результати компанії за 2020 рік з 2019 некоректно.

Про це повідомляє видання «РБК-Україна» з посиланням на коментар генерального директора D.Trading Віталія Бутенка.

«Дуже гучними заголовками стали фінансові показники компанії у порівнянні із 2019 роком: чистий дохід зріс на 56% або 22,7 млрд грн, а чистий прибуток в 34 рази. Насправді, порівняння результатів фінансової діяльності компанії D.Trading 2020 року з 2019 роком є нерелевантним, оскільки компанія була створена у січні 2019 року, а повноцінну операційну діяльність на ринку змогла почати здійснювати вже із запуском нової моделі ринку 1 липня 2019 року», – заявив Бутенко в коментарі виданню.

Глава компанії зазначив, що у 2020 році чистий дохід від реалізації продукції компанії склав 63,33 млрд грн, чистий прибуток – 1,59 млрд грн. До державного бюджету перераховано податку на прибуток у сумі 645,3 млн. грн.

«Зростання доходів компанії зумовлене в значній мірі збільшенням виручки від продажу газу (обсяги продажу у 2020 році по газу збільшилися на 380%). Також в 2020 році відбулось незначне зростання продажів електроенергії, хоча і зі зниженням маржинальності даного продукту», – додав Бутенко.

Він також наголосив, що компанія здійснює оптову торгівлю трьома видами енергоресурсів (електроенергією, газом і вугіллям) на 6 ринках: Україна, Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща, Молдова. Крім експортних операцій, D.Trading виступає як трейдер на світових ринках енергоресурсів.

Таким чином, за словам Бутенка, фінансові результати компанії в певній мірі є також результатом успішної роботи на міжнародних ринках.

«У зв'язку з цим порівнюючи фінансові показники D.Trading з іншими трейдерами, які працюють на українському ринку, варто враховувати фактор міжнародної діяльності нашої компанії», – підсумував Бутенко.