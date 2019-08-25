Генерал Москаль: Інтерпол не допустить розшуку ексглави НКРЕКП Вовка у справі «Роттердам+»



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Ексголова Закарпатської облдержадміністрації та колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль в коментарі журналісту

На думку Москаля, якщо НАБУ спробує оголосити Дмитра Вовка в міжнародний розшук, кваліфікаційна комісія Інтерполу цього не допустить

Екс-голову НКРЕКП Дмитра Вовка, якому НАБУ оголосила про підозру у справі «Роттердам+», ніхто не буде розшукувати. Про це заявив ексголова Закарпатської облдержадміністрації та колишній голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль в коментарі журналісту.

На думку Москаля, якщо НАБУ спробує оголосити Дмитра Вовка в міжнародний розшук, кваліфікаційна комісія Інтерполу цього не допустить, тож його ніхто не розшукуватиме.

«Якщо вони (НАБУ – ред.) оголошують в Інтерпол, я думаю, що пан Вовк найде собі адвоката. Там є кваліфікаційна комісія в Інтерполі в Ліоні. І вона його зніме як орган, який незаконно існує абсолютно в Україні», - заявив Москаль.

Нагадаємо, 24 березня 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів НКРЕКП, які затвердили формулу «Роттердам +». 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шести особам по так званій справі «Роттердам +», серед яких екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк.

20 серпня Солом’янський районний суд Києва відмовився задовольнити клопотання прокурора про заочний арешт Дмитра Вовка. Раніше екс-голова НКРЕКП Дмитро Вовк висловив думку, що ринковий підхід до ціноутворення на електроенергію, який забезпечувала формула «Роттердам+», не влаштовує олігарха Ігоря Коломойського тому, що йому потрібні пільгові тарифи для феросплавних заводів і гірничо-збагачувальних комбінатів, і він розраховує ці пільги знову отримати.

Слід зазначити, що Москаль є генерал-лейтенант МВС у відставці.